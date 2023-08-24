▲ 【新股IPO】途虎養車據報開始評估投資者對香港IPO的興趣、趕及9月底前上市 上半年毛利率逾24%

途虎養車周三在聯交所更新了聆訊後資料集，反映公司已通過上市聆訊。彭博社報道，途虎養車已開始評估投資者對香港IPO的興趣。途虎養車的聯席保薦人為高盛、中金、美銀及瑞銀。

報道稱，途虎養車得到高盛，騰訊，凱雷，紅杉中國，百度，中金公司和高瓴資本等投資者的支持。

途虎養車三度向聯交所遞表上市

途虎養車曾於2022年1月及8月29日兩次向聯交所遞交上市申請，均告失效，今年3月30日第三度遞交，若途虎養車未能於2023年9月30日之前完成發售及上市，上市申請將第三度失效。

據更新後的初步招股書顯示，途虎養車2023年上半年收入增長19.3%至逾65億元，毛利率超過24%，為歷史新高。經調整後淨利潤為2.14億元、淨利潤率3.3%。

已覆蓋內地所有省份

截至2023年6月30日，途虎養車擁有超51億元的現金等價物餘額，上半年經營性現金流淨流入超7億；公司已在超300座城市共擁有5129家工場店，已覆蓋內地所有省份，有89.4%的途虎養車加盟工場店已經實現盈利。

途虎養車於2011年成立，為內地領先的一體化汽車服務平台，提供數字化、按需服務體驗，直接滿足車主多樣化的產品和服務需求，打造一個由車主、供貨商、汽車服務門店和其他參與者組成的汽車服務平台。

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編輯：陳韻妍