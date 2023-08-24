生產力局夏季實習計劃 實地考察大灣區工業發展 培育海內外精英 成為香港新一代「InnoTalent」

▲ 畢業典禮上，生產力局副主席于健安先生（右五）、立法會議員陸瀚民先生（右四）、生產力局理事會成員潘偉賢工程師（左四）、生產力局署理總裁張梓昌博士（右三）、生產力局首席資助計劃總監及署理首席人才總監林芷君女士（左三）及生產力局首席數碼總監黎少斌先生（左二），見證56位夏季實習生的豐碩成果，成為明日的創科新星。

香港生產力促進局（生產力局）「Summer InnoTalent」夏季實習計劃畢業禮於今天圓滿舉行。本屆更將實習計劃伸延至內地的大學，反應熱烈，報名人數超過1,000人，最終由56位來自本港、内地及海外實習生脫穎而出。是次計劃首次聘請來自大灣區其他城市的內地大學生進行實習；同時首次安排實習生到大灣區內地城市實地考察新型工業化項目商品化進展，務求讓世界各地的實習生透過豐富的實戰、參觀及交流活動，了解大灣區的創科發展及工業落地成功案例，為將來就業創業增加選擇。

實習旅程中，來自世界各地的實習生除了藉「影子實習計劃」親身感受生產力局管理層的工作日程外，更分別參觀了在鐵路運輸企業及公營服務供應商的訓練中心。實習生更有機會參與由生產力局和鐵路運輸企業舉辦的創新工作坊，並在工作坊上向企業的管理層提出他們的創新想法和意念。該管理層亦與實習生進行交流，讓他們了解商業世界在實際應用創新科技時的考慮因素，從而跳出學術理論的框框，增強實戰經驗。

▲ 計劃首次涵蓋大灣區內地企業考察，實習生早前到訪嘉瑞（惠州）科技園，了解新型工業化的商品化應用例子。

計劃首次涵蓋大灣區內地企業考察，實習生早前到訪嘉瑞（惠州）科技園，了解新型工業化的商品化應用例子。是次考察讓他們深入了解新型工業化的長遠發展策略及優勢，為未來投入相關行業做好準備。此外，專家亦透過講座，分享有關大灣區的戰略定位及如何更好融入大灣區等內容，讓實習生可以全方位了解大灣區的創科發展趨勢。生產力局亦提供「FutureSkills未來技能」的工作坊，讓實習生不僅專注現在，更放眼未來。當中包括設計思維課程，透過換位思考和定義問題，了解客戶痛點，提供更妥善的解決方案。工作坊更安排專家分享環節，讓實習生了解人工智能及ChatGPT的發展趨勢和應用。生產力局更邀請專家教授演說技巧，提升實習生的相關能力，及早裝備自己，增強競爭力。

▲ 實習生們在畢業項目比賽中，配合「敢想敢試」的主題，盡顯創意。

實習生更綜合實習計劃中的所見所聞，於畢業項目比賽中展示多個嶄新點子，以「敢想敢試」為主題，設計包括實時車站人流監察系統、無障礙自助上落車系統及虛擬試衣間等項目，並得到管理層的寶貴意見。

生產力局署理總裁張梓昌博士表示：「生產力局一直致力壯大香港創科人才庫，從不同階段培養本地創科人才。有別於其他實習計劃，生產力局讓實習生親身參與創科的不同環節，由意念、研發及落地應用多個層面著手。實習生更能夠接觸真實的客戶，讓他們勇於向管理層大膽提出創新想法，透過交流增強實戰經驗。今年的夏季實習計劃更首次擴展至內地院校，聘請合共45位來自各地不同高等學府的精英。此外，透過創新科技署『創科實習計劃』聘請11位來自大灣區的內地生進行實習，務求匯聚世界各地創科舞台上的明日之星。相信憑藉生產力局於創科領域的豐富經驗和強大支援，絕對能擴闊一眾青年創科人才的視野和知識，讓他們有所得益。祝願各位實習生完成計劃後，好好運用所見所聞，為香港成為國際創新科技中心出一分力，在創科路上發光發亮，成為明日的『InnoTalent』。」

本屆獲選的實習生中，有一半同學來自香港大學、香港中文大學及香港科技大學等本地大學，三成來自海外院校，包括英國劍橋大學與牛津大學、新加坡國立大學及加拿大多倫多大學等，其餘則來自內地大學。本屆實習計劃更首次有來自北京大學、香港中文大學（深圳校區）及香港科技大學（廣州校區）的同學參與。實習生對是次計劃均表示獲益良多，感想及圖片詳見附錄。

下一期冬季實習計劃將於2023年10月接受申請。詳情稍後公布，敬請密切留意。

(特約)