印度「月船3號」成功登陸月球南極 為登月第四國

印度月球探測器「月船3號」（Chandrayaan-3）於當地時間周三（23日）傍晚6點04分（本港時間晚上8點34分），成功把登陸器送到月球表面。印度成為繼美國、蘇聯和中國之後的登月第四國，更為首國成功於月球南極登陸。

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印度各地民眾當日在家中、商店、餐廳的電視機前，爭相等候見證「月船3號」登月的時刻。數千人周二（22日）更提前於河岸、寺廟和宗教場燃點油燈，祝願登月任務成功。

「月船3號」登陸器在著陸前最後幾分鐘執行最關鍵程序，由時速接近6,003公里減速至接近零，並由水平位置轉向垂直位置。

此時登陸器需維持正確推力及傾斜，施力太重會導致翻側，力度太小則可能會落於月球表面的非目標位置。

印度2019年時，正因登陸器未能改變位置並在最後制動階段衝向月球表面，導致登月任務失敗。

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印度太空研究組織（ISRO）負責人索馬納（Sreedhara Panicker Somanath表示，登陸器成功登陸後數小時或一日內會放出月球車，月球車將展開實驗，包括分析月球表面的礦物成分。

月球車另一重要任務為調查水冰的存在。由於水冰可用於提取氧氣和燃料，如印度成功在月球南極發現大量水冰，太空人未來可在該處建立基地。

任務預計會再持續兩周，索馬納指印度下一步將嘗試載人登月任務。

印度總理莫迪（Narendra Modi）正於南非出席金磚五國（BRICS）峰會，他讚揚印度除了成功登月，更為首國於月球南極登陸。他形容這是新印度的勝利吶喊，人們正見證歷史。

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責任編輯：鄭錦玲