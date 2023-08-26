【醫療科技】激光脈衝貼片　檢測癌症潛在頑疾

▲ 研究團隊指，「激光脈衝貼片」採用低功率的脈衝激光，相比帶有電離輻射的X光機，使用時會對人體安全得多。（UCSD）

研發醫療用途的可穿戴貼片（Wearable Patches），對長期監測病人健康很重要。若能普及化應用，則僅靠一塊小貼片黏附皮膚，就能無創地持續測量血壓、血糖，甚至心血管活動等指標變化。

有大學工程研究團隊研發了一款「激光脈衝貼片」，能檢測一系列潛在頑疾，包括器官功能障礙和癌症等。

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可穿戴裝置初期是以健身和運動追蹤為目去發展，如Fitbit智能手環和蘋果（Apple）的Apple Watch都是標誌性產品，它們不但能為佩戴者記錄運動、睡眠和卡路里等數據，近年更加入一系列健康功能，包括追蹤、監測和傳輸心率、血壓、體溫、血糖水平等，甚至能為早期新冠感染發出預警。

除手環和手錶外，也有可穿戴智能產品設計成戒指和臂章的外觀。但實務應用上，性能始終較外觀重要，若需要更深入和更長期的醫學監測，則要用上更細小、更輕巧和更彈性的設計，以滿足醫療保健應用的實際需求，可穿戴貼片就是一種可行的方案。

監測「血流灌注」 及早診斷治療

早於2018年時，聖地牙哥加利福尼亞大學（UCSD）已開發一款「超聲波貼片」（Ultrasound Patch），透過超聲波監測血管動脈的厚度，來持續監測血壓變化，並可因應黏附皮膚的不同位置而靈活變化外型，同時不損壞其內部電子結構。

最近，該大學的工程研究團隊再度強化該技術，研發出名為「激光脈衝貼片」（Laser-pulsing Patch），能夠監測深層組織中的生物分子，通過「血流灌注」（Blood Flow Perfusion）的變化，發現可能罹患癌症的迹象。

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血液是負責輸送體內的氧氣、營養物質和廢物（Waste Products），而血流灌注則是通過觀察人體活組職的毛細血管網絡，及細胞外空間的局部血液流動速度，分析動脈和靜脈中的整體血流量是否正常，從而判斷某些局部組織有否異常運作。

異常血液積聚 預示健康風險

UCSD納米工程教授Sheng Xu表示：「使用激光脈衝貼片可了解體內血紅蛋白（Hemoglobin）的數量和位置，並提供有關血液灌注的關鍵訊息。」例如當體內的血液灌注處於低水平時，或會導致嚴重的器官功能障礙，並與一系列疾病有關，包括心臟病和四肢血管疾病等；同時，當發現腦部或腹部等部位有異常血液積聚，亦預示了腦出血、內臟出血或惡性腫瘤的潛在可能。

他認為該技術能夠密切及長期監測高危人士，協助診斷以上的身體異常狀況，在生命出現危急狀況前，及早採取治療措施。

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Sheng Xu指出，一般的可穿戴電化學設備，僅能感知皮膚表面的生物分子。而主流的磁力共振成像（MRI）和X光電腦斷層掃描（X-CT）技術，雖然可監測體內生物分子，但這些設備外型笨重，且只能提供分子的即時狀態訊息，不適合為病人進行長期監測。

相比之下，激光脈衝貼片透過將脈衝激光發射到生物分子，使它們吸收光能，並將聲波輻射到周圍介質，然後利用壓電換能器（Piezoelectric Transducers）接收聲波，再以3D映射方式重建生物分子的實時信息。因此即使在皮膚以下數厘米的深層組織，都能精確地在亞毫米（Submillimeter）空間中分辨血紅蛋白。

記者：陳卓賢

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