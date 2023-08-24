普里戈任墜機身亡 拜登不感意外

俄羅斯僱傭兵集團「瓦格納」（Wagner Group）首領普里戈任（Yevgeny Prigozhin）被指，周三（23日）乘坐的私人飛機墜毀，機上10人全數罹難。美國總統拜登（Joe Biden）被問及此事時表示，對普里戈任遇難不感意外。

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俄羅斯航空局發出聲明，普里戈任的私人飛機於莫斯科附近地區墜毀，並表示正調查事發原因。航空局確認，乘客名單包括普里戈任與高層指揮官Dmitry Utkin，機上10人全數死亡。

墜機原因暫時未明，親瓦格納媒體聲稱，客機被俄軍防空導彈擊落。有關媒體大讚普里戈任是英雄及愛國者，指他死於「俄羅斯叛國者」之手。

據悉，客機當時正由莫斯科返回普里戈任家鄉聖彼得堡（St Petersburg）。網絡流傳影片可見，一架小型客機從半空急速墜下，撞落地面後冒出熊熊火光及濃煙。

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美國白宮表示，拜登事發後已獲幕僚簡述狀況。他及後接受提問時指出，雖然不知事發原因，但對普里戈任死亡不感意外，惟暗示俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）正是「始作俑者」。

普里戈任6月底發動叛亂失敗後，在白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）斡旋下獲安排與瓦格納流放當地。普里戈任日前自叛亂失敗後首次發片，聲稱要讓非洲更自由。

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責任編輯：吳漢培