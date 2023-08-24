  • 29°C
香港時間 : 2023824日 (週四) 11:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

普里戈任墜機身亡 拜登不感意外

環球社會熱點 10:44 2023/08/24

分享：

分享：

俄羅斯僱傭兵集團「瓦格納」（Wagner Group）首領普里戈任（Yevgeny Prigozhin）被指，周三（23日）乘坐的私人飛機墜毀，機上10人全數罹難。美國總統拜登（Joe Biden）被問及此事時表示，對普里戈任遇難不感意外。

普里戈任叛亂後首發片 「讓非洲更自由」 【下一頁】

俄羅斯航空局發出聲明，普里戈任的私人飛機於莫斯科附近地區墜毀，並表示正調查事發原因。航空局確認，乘客名單包括普里戈任與高層指揮官Dmitry Utkin，機上10人全數死亡。

墜機原因暫時未明，親瓦格納媒體聲稱，客機被俄軍防空導彈擊落。有關媒體大讚普里戈任是英雄及愛國者，指他死於「俄羅斯叛國者」之手。

據悉，客機當時正由莫斯科返回普里戈任家鄉聖彼得堡（St Petersburg）。網絡流傳影片可見，一架小型客機從半空急速墜下，撞落地面後冒出熊熊火光及濃煙。

點擊圖片放大
+6
+5

梅德韋傑夫警告 俄或吞併格魯吉亞兩分離地區 【下一頁】

美國白宮表示，拜登事發後已獲幕僚簡述狀況。他及後接受提問時指出，雖然不知事發原因，但對普里戈任死亡不感意外，惟暗示俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）正是「始作俑者」。

普里戈任6月底發動叛亂失敗後，在白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）斡旋下獲安排與瓦格納流放當地。普里戈任日前自叛亂失敗後首次發片，聲稱要讓非洲更自由。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

普京指金磚五國經濟關係 去美元化進程不可逆轉
2023/08/23
普京指金磚五國經濟關係 去美元化進程不可逆轉
【俄烏戰爭】烏無人機襲莫斯科市中心 爆炸離克宮不足5公里
2023/08/18
【俄烏戰爭】烏無人機襲莫斯科市中心 爆炸離克宮不足5公里
俄羅斯盧布跌勢未止 普京否決重推資本管制 出口商願增加兌換外匯收入（第二版）
2023/08/17
俄羅斯盧布跌勢未止 普京否決重推資本管制 出口商願增加兌換外匯收入（第二版）
【俄烏戰爭】烏拒割地予俄換入北約 北約高官就言論道歉
2023/08/17
【俄烏戰爭】烏拒割地予俄換入北約 北約高官就言論道歉
92歲梅鐸傳戀66歲俄裔科學家 靠前妻鄧文迪撮合
2023/08/16
92歲梅鐸傳戀66歲俄裔科學家 靠前妻鄧文迪撮合

你可能感興趣

普京指金磚五國經濟關係 去美元化進程不可逆轉
11:02 2023/08/23
普京指金磚五國經濟關係 去美元化進程不可逆轉
【俄烏戰爭】烏無人機襲莫斯科市中心 爆炸離克宮不足5公里
17:22 2023/08/18
【俄烏戰爭】烏無人機襲莫斯科市中心 爆炸離克宮不足5公里
俄羅斯盧布跌勢未止 普京否決重推資本管制 出口商願增加兌換外匯收入（第二版）
20:48 2023/08/17
俄羅斯盧布跌勢未止 普京否決重推資本管制 出口商願增加兌換外匯收入（第二版）
交通事故 地緣政治 網絡熱話 俄羅斯 美國 拜登 莫斯科 聖彼得堡

上一篇文章

印度「月船3號」成功登陸月球南極 為登月第四國

下一篇文章

翻版Taylor Swift商場出巡惹騷動 歌迷狠轟扮明星搏出位
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新西蘭航空要求乘客登機前磅重 直至7月2日
新西蘭航空要求乘客登機前磅重 直至7月2日
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款