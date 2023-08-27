【智能建築】感溫變色建材　調節牆溫助節能

▲ 多倫多大學（UofT）利用電腦模型推算「液態窗戶」的成效，指出建築物每年會因該技術減少約25%的供暖、製冷和照明能源。（UofT）

空調系統（HVAC）是建築物碳排放的主要源頭，雖然減少用電量是最直接的減碳方法，但如何善用建築結構和材料達到節能，才是智能建築（Intelligent Building）的發展目標。有兩間大學分別研發了「感溫變色建材」及「液態窗戶」，通過外部環境和光綫等變化來調節溫度，旨在減少建築物的碳足迹。

現時大部分建築物的土木工程結構，都是採用傳統的設計目的建成，包括承受最壞情況下的荷重風險，如地震和強風等，以確保建築物可安全地使用。但對於未來建築結構的要求，僅考慮安全水平已不再足夠，而是要注重怎樣以更可持續的方式運作，包括將建築物生命周期的能量需求最少化。

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現時建築物佔全球能源消耗30%，所排放的溫室氣體則佔全球總量10%，而當中有一半的碳足迹，則歸因於使用供暖、空調和通風系統等加熱或冷卻設備。不過，隨着全球極端天氣情況愈趨頻繁，大眾使用這些設備只會變得更頻密，結果反而造成惡性循環，因此建築物的「自適應性」（Adaptive）就顯得更重要。

善用建築結構節能 減碳足迹

如果建築物能因應室外溫度而調節室內溫度，這將節省不少用電量。芝加哥大學普利茲克分子工程學院（PME）的研究團隊就設計了「感溫變色建材」，可根據外界溫度改變其內部材料形態，調節散發紅外綫熱量的程度。

任何物體都會放射不同水平的紅外綫，而這是一種看不見的熱量。負責該項目的分子工程助理教授Hsu Po Chun稱，這種新型建材是由石墨烯（Graphene）和銅質電鍍層（Copper Electrodeposition）組成，當受到不同程度的電力刺激時，材料內部的銅質就會切換成固體或液體形態，影響其紅外綫放射水平。

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當銅是固態時，其紅外綫放射量會較低；而處於液態時，紅外綫放射量則較高。實驗結果顯示，在炎熱天氣時，這材料可散發出高達92%的紅外綫熱量，有助於冷卻建築物內部；在較冷日子裏，則僅發射其紅外綫吸收量的7%，有利維持室內溫暖。

空調能源消耗量 年省8.4%

感溫變色建材可用於覆蓋建築物的外牆，Hsu Po Chun指出，以一般商業建築物為例，運行該建材所需的電力將少於建築物總用電量的0.2%，但同時卻可節省建築物每年的空調系統能源消耗量8.4%。

除調節牆身溫度的方法外，亦有科學家想到控制陽光光譜進入室內，來達到節能的效果。多倫多大學（UofT）發明了一種可控制不同光譜進入室內的「液態窗戶」，能調節可見光的柔和度和紅外綫的熱量。

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智能窗戶大多只能控制是否讓陽光通過，而UofT材料科學及工程系副教授Ben Hatton表示，液態窗戶可進一步執行多種節能濾光模式。液態窗戶是由多塊透明膠片堆疊而成，而每塊約1毫米厚膠片裏，都含有不同顏料的液體，當裝置閉合不同膠片時，就可控制進入室內的光綫光譜。

例如在夏天時，讓可見光通過並同時阻擋紅外綫，就可保持室內的光度之餘，也減低紅外綫帶來的灼熱感，令室內溫度不致大幅升高；而當感到陽光太刺眼時，也可通過該技術，控制可見光的穿透水平，將室內光綫調節至更柔和的效果，以上做法都可減少空調和照明系統的使用。

記者：陳卓賢

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