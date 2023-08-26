【AI內衣店】Wacoal引入AI機械人　與店員協調分工

▲ 華歌爾香港董事長張美娟表示，AI機械人，具有高度自動化、人性化互動介面等特點，因此也吸引客人主動試用並查詢想要的產品。（Wacoal）

人手短缺是現今零售業的常態，如無法解決，最終會增加員工的負擔，長遠甚至會影響整體服務質量。為應對人手需求，女性內衣品牌華歌爾香港（Wacoal Hong Kong）開始引入AI機械人在門店工作，與店員互相協調分工，提升整體工作效率。

Wacoal門店的AI機械人，主要負責各種前台及後台的支援工作，解決人手不足問題。華歌爾香港董事長張美娟形容，引入AI機械人後，恍如店舖多了一名店員，且是其他店員的好助手，分擔部分日常的職務。例如，客人可透過AI機械人查詢指定貨品的資料，包括產品特點、價格、尺寸量度標準、尺碼表、店舖地址資訊等。

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她續道，尤其在繁忙客多的時段，當店員忙於服務客人時，AI機械人可適時迎賓招待其他客人，執行產品導航服務，帶領客人找到想要的產品並作出介紹，大大分擔了同事的工作。

重新分配職務 店員專注待客

對於AI機械人和員工分工安排，她認為兩者是互補協調，例如AI機械人負責高度重複工作，包括向客人解答指定問題和常見資訊；而員工就能更專注於需要創意和人際互動工作。

至於員工數量的變化，張美娟表示在引入AI機械人後，部分門店可能會減少人手或需重新分配員工負責其他職務。但她強調：「公司仍需要店員進行一些人性化的工作，例如為客人提供試穿意見、分析不同胸型配對合適產品等，這些都是AI機械人無法取替的工作。」當使用AI機械人後，店員就可以有更多時間為客戶提供更貼身的人性化服務。

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張美娟坦言引入AI機械人後，在管理上或會遇到一些困難，例如它們是難以處理非常規問題和需要靈活應變的情況，這時通常需要員工介入處理和解答，即場為客人跟進及處理相關問題，所以店員仍是門店生意不可少的元素。

吸引駐足停留 提升顧客體驗

然而，AI機械人也有其獨特優勢，是有利促進業務推廣。她認為AI機械人的形象新穎，較傳統的宣傳方式（例如在產品旁貼上廣告牌）更能吸引客人的目光，讓她們在門店駐足停留更長時間，增加成功銷售產品的機會。

例如，她曾看見有家長帶同小朋友試用該AI機械人，一同嘗試接觸新科技、新功能，並對它感到新奇有趣。張美娟表示：「客人主動與AI機械人互動且用得開心，這都是我們樂於見到的正面改變。」

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此外，AI機械人也能蒐集數據及提供分析報告，相比以往僅靠人手整理報告，現時的安排也為店員和業務帶來很高營運效率。「在累積的服務體驗中，AI機械人能得悉客人較喜愛的產品，以及較常查詢的資料，這都有助豐富華歌爾的數據資料庫，在未來提供更符合客人需求的產品和服務，有助提升顧客體驗。」

向員工派定心丸 藉培訓助應變

Wacoal採用AI機械人協助營運後，在員工和機械人配合之間，難免會遇上一些挑戰和過渡期，這亦是公司曾遇上的情況。華歌爾香港董事長張美娟表示，有同事會擔憂引入機械人是否代表不需要他們；又或者面對店舖多了一位特別的「新同事」，有同事初期會有不知所措的感覺，擔心自己無法好好照顧它。

經資訊科技部門和銷售部門同事的解釋及培訓後，店員學習了機械人的基本操作，包括啟動和關閉、控制移動以及使用特定功能等。

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此外，培訓還涉及與機械人的互動溝通技巧，以及故障排除和維護等相關知識，讓店員都了解到自己和機械人的分工安排，明白到它有助提高工作效率和顧客體驗。

訓練AI「新同事」 流程如待真人

經過一系列培訓後，店員也發現原來機械人的操作是十分簡單，因此他們很快便感到安心，且欣然接受了這個新轉變。

除培訓員工外，AI機械人也需要「被訓練」。張美娟指出，店員只需要向AI機械人輸入一次資料，它便能清楚記錄有關產品的資料，所以不必擔心它會有「背錯書」的問題。

此外，店員亦只需要帶領AI機械人認識一次店舖環境及路綫，它便能清楚記得各類產品的位置、場地環境，不但能避免撞到貨架，更能清楚每件貨品的擺放位置，她形容訓練AI機械人的整個流程，跟培訓一位真人十分類似。

記者：陳卓賢

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