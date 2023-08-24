▲ 【新股IPO︱ARM】軟銀據報未就Arm IPO預訂包銷費用 先了解路演表現才釐訂收費

軟銀集團（Softbank）旗下芯片設計公司Arm早前已提交美國IPO申請，市場預期，Arm將成為今年以來規模最大的IPO。路透引述消息人士稱，Arm已與28家銀行簽署協議，負責IPO上市活動，但未有落實給予銀行的包銷費用，與一貫包銷商在上市前已獲承諾發行費用大約百分比的做法截然不同。

軟銀擬於Arm上市定價前的1至4日才公布費用

報道引述消息人士稱，軟銀的做法反映其對承銷商的影響力，而軟銀計劃於Arm上市定價前的1至4日，即約9月份，才會公布包銷商的收費詳情，這意味屆時Arm已啟動IPO路演，軟銀可在制定包銷費前，更好地了解各銀行的工作表現，作為衡量包銷費用的標準。

高盛、摩根大通、巴克萊及瑞穗金融集團均是Arm IPO的牽頭包銷商，其他銀行亦有參與Arm的IPO，冀在美國今年最大IPO中佔一席位。軟銀、Arm、高盛、巴克萊及瑞穗均拒絕評。摩根大通沒有回應。

牽頭包銷商料佔佣金60%

消息人士又指，Arm上市集資額市傳介乎60億至70億美元，一般而言，美國IPO給予包銷商的佣金比例是上市集資額的1.5%至2.5%，另外加少量獎金，而牽頭包銷商料佔佣金60%。

軟銀於2020年配售T-Mobile共210億美元股份時，也沒有預訂佣金費用，直至最後日期才公布。

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編輯：陳韻妍