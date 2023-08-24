人氣日本遊戲機中心NAMCO香港再度擴大版圖，第13間分店宣佈進駐大圍區內全新地標 —「圍方」！佔地超過6,600呎的NAMCO全新店將於8月25日隆重開幕，成區內最大室內遊樂場。新店更特設全新「擲彩虹」遊戲設施—Rainbow PLUS，揉合經典及數碼元素，為玩家帶來浸沉式中大獎體驗，享受繽「fun」彩虹樂。除此之外，店內更設有全港NAMCO店內首個GashaponPop-up Store，為區內市民大眾打造一站式娛樂熱點，大人小朋友都玩得盡興！

Rainbow PLUS擲彩虹專區6.4米長LED屏幕 全店共享中獎喜悅



擲彩虹素來都是 AMCO皇牌遊戲之一，是次圍方全新店將會帶來升級體驗—Rainbow PLUS，加入超過6.4米長LED屏幕，玩家中獎後屏幕上將播放特殊動畫及聲效通知慶 祝中獎，動畫不僅提供極佳的視聽效果，還能讓店內其他顧客一起分享中獎的喜悅。

NAMCO店內首個Gashapon Pop-up Store 圍方限定迷你打卡位成扭蛋迷必訪聖地



NAMCO圍方店更首次引入店內Gashapon Pop-up Store，特設逾百部扭蛋機搜羅城中及日本大熱扭蛋款式，無論想收集甚麼樣的扭蛋，總能在這裡找到你的心頭好。此外，特區內還設有圍方店限定的4款「迷你」打卡場景，場景亦會不定時更換，為大家增添新鮮感。快來為心愛的扭蛋公仔拍攝最動感、最具特色的照片吧！

開幕優惠—增值滿額送獨家限定禮品連優惠券



為了慶祝圍方店的開幕，到圍方店增值滿$500即享（圍方店限定版）More More 爪鎖匙扣以及優惠券一張，下次遊玩增值滿$500仲額外送3局免費遊戲*，會員優惠驚喜多多，喜愛夾 公仔的你萬勿錯過！

*優惠受條款及細則約束。

NAMCO圍方店遊樂設施概覽

新幹線 JR 小火車

全新設計的小火車遊樂設施將以新幹線為靈感，讓小朋友們一種仿佛變身列車 長的奇妙體驗，在室內搭上小火車感受童趣親子樂。

日式貼紙相機

特選特色日式貼紙相機，可分析長相類型如童顏系、可愛系、成熟系等等，加入玩味十足的貼圖、濾鏡效果，不論情侶、家庭及朋友，都能好好紀錄有趣歡樂的相處時刻！

同場加映NAMCO圍方店限定景品

白桃味、香印提子味、巨峰 提子味UHA味覺糖（NAMCO香港店限定味道）

UHA味覺糖xnamco獨家限定包裝，軟糖口感彈牙果味特濃，身為零食迷和夾公仔達人絕對不容錯過。

韓國Binggrae果味牛奶(共 4 款口味)

4 款韓國製造Binggrae果味牛奶（香蕉、蜜瓜、士多啤梨、雲尼拿），果味濃郁口感Creamy，是酷熱天氣下的消暑良品。

蠟筆小新—野原小白水晶石

以日本動畫《蠟筆小新》中的角色野原小白為造型的水晶石，精緻細膩的造工配合可愛造型，絕對能俘獲各位水晶石收藏家們的歡心，作為獨特藏品都是不錯選擇喔！

NAMCO圍方店資料：

地點： 沙田大圍The Wai圍方4樓401號鋪

開幕日： 2023年8月25日（星期五）

營業時間： 11:00~22:00

關於 NAMCO ENTERPRISES ASIA LIMITED

NAMCO是個充滿元氣的日本遊戲機中心，現時在香港設有13間分店，希望提供安心、安全的遊樂空間。NAMCO重視服務質素，並提供現時最流行的日本景品，期望為顧客帶來笑容及幸福感！近年更進一步發展「Asobi Park PLUS」、「室內・冒險之島 DOCODOCO」、「Sportainment Arena」等主題遊樂場，創造專屬客人的親子時光！

NAMCO 官方網址：https://www.namco.com.hk/

Facebook： NAMCO Hong Kong

Instagram： namco.hk

(特約)