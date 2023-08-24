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NAMCO 圍方店盛大開幕 佔地逾 6,600 呎成區內一站式娛樂熱點 全新升級 Rainbow PLUS 打造最繽「fun」擲彩虹遊戲浸沉式體驗

首設店內 Gashapon Pop-up Store 呈獻圍方店限定扭蛋專屬打卡位 

都會情報 10:00 2023/08/24

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人氣日本遊戲機中心NAMCO香港再度擴大版圖，第13間分店宣佈進駐大圍區內全新地標 —「圍方」！佔地超過6,600呎的NAMCO全新店將於8月25日隆重開幕，成區內最大室內遊樂場。新店更特設全新「擲彩虹」遊戲設施—Rainbow PLUS，揉合經典及數碼元素，為玩家帶來浸沉式中大獎體驗，享受繽「fun」彩虹樂。除此之外，店內更設有全港NAMCO店內首個GashaponPop-up Store，為區內市民大眾打造一站式娛樂熱點，大人小朋友都玩得盡興！ 

Rainbow PLUS擲彩虹專區6.4米長LED屏幕  全店共享中獎喜悅 

擲彩虹素來都是 AMCO皇牌遊戲之一，是次圍方全新店將會帶來升級體驗—Rainbow PLUS，加入超過6.4米長LED屏幕，玩家中獎後屏幕上將播放特殊動畫及聲效通知慶 祝中獎，動畫不僅提供極佳的視聽效果，還能讓店內其他顧客一起分享中獎的喜悅。

NAMCO店內首個Gashapon Pop-up Store  圍方限定迷你打卡位成扭蛋迷必訪聖地 

NAMCO圍方店更首次引入店內Gashapon Pop-up Store，特設逾百部扭蛋機搜羅城中及日本大熱扭蛋款式，無論想收集甚麼樣的扭蛋，總能在這裡找到你的心頭好。此外，特區內還設有圍方店限定的4款「迷你」打卡場景，場景亦會不定時更換，為大家增添新鮮感。快來為心愛的扭蛋公仔拍攝最動感、最具特色的照片吧！ 

開幕優惠—增值滿額送獨家限定禮品連優惠券

為了慶祝圍方店的開幕，到圍方店增值滿$500即享（圍方店限定版）More More 爪鎖匙扣以及優惠券一張，下次遊玩增值滿$500仲額外送3局免費遊戲*，會員優惠驚喜多多，喜愛夾 公仔的你萬勿錯過！ 
*優惠受條款及細則約束。 

NAMCO圍方店遊樂設施概覽 
新幹線 JR 小火車 
全新設計的小火車遊樂設施將以新幹線為靈感，讓小朋友們一種仿佛變身列車 長的奇妙體驗，在室內搭上小火車感受童趣親子樂。 

日式貼紙相機 
特選特色日式貼紙相機，可分析長相類型如童顏系、可愛系、成熟系等等，加入玩味十足的貼圖、濾鏡效果，不論情侶、家庭及朋友，都能好好紀錄有趣歡樂的相處時刻！ 

同場加映NAMCO圍方店限定景品 
白桃味、香印提子味、巨峰 提子味UHA味覺糖（NAMCO香港店限定味道） 
UHA味覺糖xnamco獨家限定包裝，軟糖口感彈牙果味特濃，身為零食迷和夾公仔達人絕對不容錯過。 

韓國Binggrae果味牛奶(共 4 款口味)
4 款韓國製造Binggrae果味牛奶（香蕉、蜜瓜、士多啤梨、雲尼拿），果味濃郁口感Creamy，是酷熱天氣下的消暑良品。 

蠟筆小新—野原小白水晶石 
以日本動畫《蠟筆小新》中的角色野原小白為造型的水晶石，精緻細膩的造工配合可愛造型，絕對能俘獲各位水晶石收藏家們的歡心，作為獨特藏品都是不錯選擇喔！ 

NAMCO圍方店資料： 
地點： 沙田大圍The Wai圍方4樓401號鋪 
開幕日： 2023年8月25日（星期五） 
營業時間： 11:00~22:00 

關於 NAMCO ENTERPRISES ASIA LIMITED 
NAMCO是個充滿元氣的日本遊戲機中心，現時在香港設有13間分店，希望提供安心、安全的遊樂空間。NAMCO重視服務質素，並提供現時最流行的日本景品，期望為顧客帶來笑容及幸福感！近年更進一步發展「Asobi Park PLUS」、「室內・冒險之島 DOCODOCO」、「Sportainment Arena」等主題遊樂場，創造專屬客人的親子時光！ 

NAMCO 官方網址：https://www.namco.com.hk/ 
Facebook： NAMCO Hong Kong 
Instagram： namco.hk 

(特約)

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