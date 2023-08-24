【業績｜生科股】信達生物彈7%　上半年虧損減少85%至1.4億元人幣

▲ 【業績｜生科股】信達生物上半年虧損85％至1.4億元人民幣

信達生物 （01801） 上半年總收入27億元（人民幣‧下同），按年增加20.6%。虧損減少85.4%至1.4億元，而經調整期內虧損為1.9億元，按年少82.5%，不派息。

信達生物周四（24日）升7.8%，報33.1元。

期內，公司產品收入達24.6億元，按年增長20.4%。產品銷量持續快速增長、 新產品的推出以及新產品的收入貢獻日益增加是產品收入增長的主要驅動力。COVID-19疫情的影響於年初後基本消散。產品銷售的毛利率為79.7%，按年上升2.8個百分點。

上半年，公司取得了三個新藥上市申請（NDA）或補充新藥上市申請（sNDA）的獲批，商業化獲批產品由八款擴充至十款。

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編輯：姚卓然