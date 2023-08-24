▲ 【小米1810】小米汽車據報招聘逾百名工人 畢業不足一年享月薪4300元人幣兼18薪

日前有傳小米 （01810） 獲准生產電動車，有內媒報道，從小米供應商獲悉，小米汽車工廠近日已開啟工人招聘，開放了塗裝操作工、電池車間操作工等多個崗位。今年8月起，小米開始對外開放汽車工廠招聘。目前缺口超過100人，並且招聘流程十分快速。

報道指，從招聘要求來看，並不算太高，但待遇還算不錯。以塗裝操作工為例，學歷要求中專以上，年齡在28歲以下。畢業不足一年的，必須有整車廠實習經歷，月薪資4300元人民幣，一年可以拿到18薪；畢業一年以上的，月薪資4300元至5500元人民幣，同樣為18薪，要求有整車廠工作經驗。學歷要求中專以上，年齡在28歲以下，最好有車企工廠工作經驗，北汽、長汽 （02333） 、長安等傳統車企經驗優先。

該供應商表示，該崗位實行五天8小時工作制，加班有加班工資，根據崗位不同，薪資有差異。但所有崗位，五天8小時工作制，加班費另付，提供五險一金，跟小米簽訂正式勞動合同。另外吃住全免，班車免費。

此次招聘的是小米汽車位於北京亦莊的工廠。小米汽車分兩期建設整車工廠，工廠累計年產量預計為30萬輛，一期和二期的產能均為15萬輛。今年6月，該工廠第一期正式通過竣工驗收。

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編輯：姚卓然