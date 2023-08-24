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【港股市況】美團績前升逾7%　碧桂園、碧服齊升一成　恒指再彈366點重上萬八關（不斷更新）

股市 16:12 2023/08/24

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港股市況不斷更新

美股向上，港股續彈逾300點，重上18000點關口。恒指高開146點，其後走勢反覆向上，午後曾升427點，高見18272點，恒指升366點，收報18212點，成交1015億元。科指升3.7%，報4158點。。美團 （03690） 績前升逾7%，碧桂園 （02007） 、碧服 （06098） 升一成，藥明生物 （02269） 升逾8%，友邦 （01299） 逆市偏軟跌0.4%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【16：10】美團 （03690） 績前升逾7%，碧桂園 （02007） 、碧服 （06098） 升一成，藥明生物 （02269） 升逾8%，友邦 （01299） 逆市偏軟跌0.4%，恒指升366點重上萬八關，收報18212點，成交1015億元。科指升3.7%，報4158點。

ET財智Talk
【ET財智Talk】資金湧債市 債券較股票更值博？ 霸菱劉偉達分析債劵投資策略

【16：00】恒指U盤前升376點，報18222點。

【15：44】電視廣播 （00511） 尾市跌逾6%，低見3.9元。

【15：32】【業績｜AIA】友邦：第2季訪港內地客新造業務價值按季增6成　新客比例亦增　料內地客南下投保趨勢持續

【15：31】【美團業績前瞻】美團彈5%　收市後公布業績　市場料次季經調整純利倍增至45億人幣

【15：20】港股尾市升約345點，報18191點，科指升3.4%，報4143點。

【14：53】瑞聲 （02018） 績後向下，最新跌近6%，低見15.5元。

【14：51】港交所 （00388） 升逾3%，高見292.4元。

【14：36】碧桂園服務 （06098） 、藥明生物 （02269） 齊升一成，為升幅最大藍籌。

【14：34】國壽 （02628） 升近2%，平保 （02318） 升近0.1%，財險 （02328） 升0.4%，太保 （02601） 升逾1%。

【內房危機】國壽：遠洋持股為財務性投資、無回應會否減持　內房股債敞口比例低於0.4%

【14：24】碧桂園 （02007） 反彈一成。另外，中海外 （00688） 升近2%，潤地 （01109） 升逾2%，雅居樂 （03383） 升5%，龍湖 （00960） 升近2%。

【14：22】百得利 （06909） 逆市跌38%，破底低見0.98元。百得利公布，董事長、執行董事及首席執行官周小波自6月底已向集團請假。公司需要額外時間完成有關中期業績的審閱程序，故可能會延遲發布截中期業績。

【14：21】東方甄選 （01797） 午後升幅擴大至近13%，高見44元。

【13：26】恒指重上10天綫（現約18255點），報18260點，升414點。

【13：20】美團 （03690） 績前炒上，股價最新升逾7%，高見140.4元。恒指升近400點，報18241點，升395點，科指升近4%，報4167點。

【13：06】東亞 （00023） 績後升逾2%，高見11元。

【13：05】美團 （03690） 升逾6%，高見138.7元。

【13：04】藥明生物 （02269） 最新升一成，高見45.3元。

【13：02】阿里巴巴 （09988） 午後初段升逾3%，美團 （03690） 升逾5%，騰訊 （00700） 升逾2%

【13：00】港股午後初升約353點，報18199點，科指升3.3%，報4140點。

【12：45】【業績｜基建股】中國建築國際上半年溢利升15%　中期息升至27.5仙

【12：25】【業績｜本地銀行】東亞銀行上半年溢利升76%　派息增125%至0.36元

【12：19】【業績│內需股】恒安半年純利倒退4%至12億人幣、息維持0.7元　料下半年毛利率將持續錄得改善

【12：10】【業績｜手機設備股】瑞聲上半年少賺57%　聲學業務按年跌兩成

【12：05】【電視廣播TVB】TVB：許濤與曾志偉將繼續帶領集團營運前進　股價中午跌逾4%

【12：00】恒指半日升341點，報18186點，成交近519億元。科指升3.2%，報4137點。美團 （03690） 績前升逾5%，藥明生物 （02269） 績後升逾9%，友邦 （01299） 高開倒跌0.6%，東方甄選 （01797） 升近8%，體育用品股、黃金相關股上升。

【11：47】恒指中午收市前升約323點，報18169點，科指升3.1%，報4134點。

【11：43】【MPF】積金評級：8月MPF人均暫蝕11400元　受累內房致中港股市大跌

【11：42】安踏 （02020） 再升近5%，李寧 （02331） 反彈逾3%，特步 （01368） 升逾3%。

【11：40】藥明生物 （02269） 升幅擴至近一成，高見45.15元。

【11：30】A股反彈，上證半日升0.5%，深證升1.1%，創業板指升1.3%。

【11：23】美團 （03690） 升近5%，高見136.7元，恒指升近300點，報18136點，升290點，科指升3%，報4129點。

【11：22】【新股IPO】途虎養車據報開始評估投資者對香港IPO的興趣、趕及9月底前上市　上半年毛利率逾24%

【11：07】美團 （03690） 績前造好，股價升逾3%，高見134.8元。阿里巴巴 （09988） 升近2%，騰訊 （00700） 升逾1%。

【11：16】恒指最新升約255點，至18100點關口，科指升2.7%，報4115點。

【11：06】中國好聲音母企星空華文 （06698） 續彈11%，高見69.65元。

【10：59】瑞聲 （02018） 將於今日公布業績，股價績前向下，最新跌半成，低見15.62元。

【10：51】東方甄選 （01797） 升幅擴大至8%，高見42.25元。

【10：47】友邦 （01299） 最新跌逾1%，低見68.55元。

【10：47】【電動車】零跑汽車反彈12%　歐洲車企Stellantis據報考慮與中資車企合作以拓展市場　潛在夥伴包括零跑汽車

【10：43】藥明生物 （02269） 最新升逾8%，暫為表現最好藍籌，創科 （00669） 逆市跌逾2%，藍籌中表現最差。

【10：41】英恒科技 （01760） 中期純利1.5億元人民幣，按年升1.2%，股價績後挫逾兩成，破底低見3.04元。

【10：32】【科指新貴】東方甄選彈5%　下周二重返淘寶直播

【10：24】昨升近三成的恒大物業 （06666） ，股價今早見回吐，逆市跌4%，低見0.7元。恒大物業將於今日公布業績。

【10：14】恒指最新升203點，報18049點，科指升2.1%，報4090點。

【10：08】東方甄選 （01797） 升逾5%，高見41.25元。報道指東方甄選正式入駐淘寶直播，其淘寶首秀時間定為8月29日（週二），新東方創始人俞敏洪、東方甄選CEO東方小孫帶隊。

【10：08】金價造好，紐約期金收報1948.1美元，升1.1%，創7月底以來最大單日升幅，招金 （01818） 升逾6%，中國黃金 （02099） 、山東黃金 （01787） 升4%，紫金 （02899） 升近3%。

黃金期貨連漲4日，隔晚紐約期金漲22﹒1美元或近1﹒2%，報每盎司1948﹒1美元，是7月31日迄今最大單日漲幅。

【10：05】知乎 （02390） 績後跌近9%，低見16.36元。

【業績︱中概股】知乎次季經調整淨虧損收窄一半至2.2億人幣　惟美股盤前跌逾4%

【09：59】恒指升勢略為回順，最新升111點，報17957點，回落至萬八關以下，科指升1.3%，報4059點。

【09：54】零跑汽車 （09863） 升8%，高見35.4元。

【09：50】【業績│白酒股】珍酒李渡升3%　上半年收入按年升15%　期內純利急增超過2倍

【09：48】友邦 （01299） 績後高開向下，股價一度轉跌，最新升不足0.1%，報70元。

【09：46】名創優品 （09896） 股價再升逾4%，破頂高見46.65元。

【09：43】【業績｜生科股】信達生物彈7%　上半年虧損減少85%至1.4億元人幣

【09：41】大市升幅早段擴大至逾200點，重上18000點，恒指最新報18085點，升239點，科指升2.2%，報4097點。

【09：37】電視廣播 （00511） 績後逆市跌2%，早段低見4.07元。

【業績｜電視廣播】TVB中期虧損擴逾8成至4.1億　嚴控開支半年削255人　預計下半年實現正EBITDA

【09：35】阿里巴巴 （09988） 升近0.1%，騰訊 （00700） 升1%，美團 （03690） 績前升逾1%。

【09：32】藥明生物 （02269） 開市後升幅擴至7%，高見44.2元。

【09：26】建行 （00939） 上半年純利1673.4億元人民幣，升3.4%，績後升0.7%。

【業績｜939】建行半年多賺逾3%　整體不良貸款率降　內房不良率升至4.76%

【09：25】國壽 （02628） 績後高開逾1%，國壽上半年壽險新業務價值為308.6億元人民幣，按年升19.9%，不派中期息。

【業績｜2628】中國人壽上半年壽險新業務價值按年升20%　不派中期息

【09：24】藥明生物 （02269） 升逾2%，藥明生物上半年純利跌10.8%至23.38億元人民幣，不派中期息。

【業績｜醫藥股】藥明生物上半年純利按年跌1成　毛利率按年跌5.5個百分點

【09：21】友邦 （01299） 績後升逾2%，百度 （09888） 升近3%，聯想 （00992） 升逾4%，創科 （00669） 跌4%，恒指高開146點，開報17992點，科指升1.2%，報4057點。

【09：15】【小米1810】小米汽車據報招聘逾百名工人　畢業不足一年享月薪4300元人幣兼18薪

【09：13】期指開報18005點，升141點。

【08：40】中譽集團 （00985） 開市前公布短暫停牌。

【08：35】恒指黑期升177點，報18014點，道指期貨升15點，報34537點。

【08：11】【業績︱生科股】雲頂新耀中期虧損收窄36.6%至4.2億元人幣　不派息

【08：02】【新股IPO】宜明昂科1541今日起招股　入場費約3757元

【07：48】【藍籌業績︱1299】友邦中期新業務價值按固定匯率計升37%　中期息增5%至42.29仙

【07：45】【Morning精點】泰國連鎖超市Big C斥6700萬元收購阿布泰︱內地官媒：「房住不炒」定位不會改變

【07：45】港股ADR收報17971點，升125點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報58.97元，較港收市價高0.57元或1%。騰訊 （00700） ADR折合報320.63元，較港收市價高2.63元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.03元，較港收市價高0.73元或0.8%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股向上，科技股領升，道指升184點或0.5%， 報34472點；納指升215點或1.6%， 報13721點；標指升48點或1.1%， 報4436點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升109點　美團ADR高港2%（不斷更新）

 

責任編輯︰梁浩碩

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