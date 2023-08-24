【港股市況】美團升近5%　友邦績後高開轉跌　恒指升近300點、科指升3%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股向上，港股今早高開近150點再試萬八關。友邦 （01299） 績後升逾2%，百度 （09888） 升近3%，聯想 （00992） 升逾4%，創科 （00669） 跌4%，恒指高開146點，開報17992點，科指升1.2%，報4057點。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【11：30】A股反彈，上證半日升0.5%，深證升1.1%，創業板指升1.3%。

【11：23】美團 （03690） 升近5%，高見136.7元，恒指升近300點，報18136點，升290點，科指升3%，報4129點。

【11：22】【新股IPO】途虎養車據報開始評估投資者對香港IPO的興趣、趕及9月底前上市 上半年毛利率逾24%

【11：07】美團 （03690） 績前造好，股價升逾3%，高見134.8元。阿里巴巴 （09988） 升近2%，騰訊 （00700） 升逾1%。

【11：16】恒指最新升約255點，至18100點關口，科指升2.7%，報4115點。

【11：06】中國好聲音母企星空華文 （06698） 續彈11%，高見69.65元。

【10：59】瑞聲 （02018） 將於今日公布業績，股價績前向下，最新跌半成，低見15.62元。

【10：51】東方甄選 （01797） 升幅擴大至8%，高見42.25元。

【10：47】友邦 （01299） 最新跌逾1%，低見68.55元。

【10：47】【電動車】零跑汽車反彈12% 歐洲車企Stellantis據報考慮與中資車企合作以拓展市場 潛在夥伴包括零跑汽車

【10：43】藥明生物 （02269） 最新升逾8%，暫為表現最好藍籌，創科 （00669） 逆市跌逾2%，藍籌中表現最差。

【10：41】英恒科技 （01760） 中期純利1.5億元人民幣，按年升1.2%，股價績後挫逾兩成，破底低見3.04元。

【10：32】【科指新貴】東方甄選彈5% 下周二重返淘寶直播

【10：24】昨升近三成的恒大物業 （06666） ，股價今早見回吐，逆市跌4%，低見0.7元。恒大物業將於今日公布業績。

【10：14】恒指最新升203點，報18049點，科指升2.1%，報4090點。

【10：08】東方甄選 （01797） 升逾5%，高見41.25元。報道指東方甄選正式入駐淘寶直播，其淘寶首秀時間定為8月29日（週二），新東方創始人俞敏洪、東方甄選CEO東方小孫帶隊。

【10：08】金價造好，紐約期金收報1948.1美元，升1.1%，創7月底以來最大單日升幅，招金 （01818） 升逾6%，中國黃金 （02099） 、山東黃金 （01787） 升4%，紫金 （02899） 升近3%。

黃金期貨連漲4日，隔晚紐約期金漲22﹒1美元或近1﹒2%，報每盎司1948﹒1美元，是7月31日迄今最大單日漲幅。

【10：05】知乎 （02390） 績後跌近9%，低見16.36元。

【業績︱中概股】知乎次季經調整淨虧損收窄一半至2.2億人幣 惟美股盤前跌逾4%

【09：59】恒指升勢略為回順，最新升111點，報17957點，回落至萬八關以下，科指升1.3%，報4059點。

【09：54】零跑汽車 （09863） 升8%，高見35.4元。

【09：50】【業績│白酒股】珍酒李渡升3% 上半年收入按年升15% 期內純利急增超過2倍

【09：48】友邦 （01299） 績後高開向下，股價一度轉跌，最新升不足0.1%，報70元。

【09：46】名創優品 （09896） 股價再升逾4%，破頂高見46.65元。

【09：43】【業績｜生科股】信達生物彈7% 上半年虧損減少85%至1.4億元人幣

【09：41】大市升幅早段擴大至逾200點，重上18000點，恒指最新報18085點，升239點，科指升2.2%，報4097點。

【09：37】電視廣播 （00511） 績後逆市跌2%，早段低見4.07元。

【業績｜電視廣播】TVB中期虧損擴逾8成至4.1億 嚴控開支半年削255人 預計下半年實現正EBITDA

【09：35】阿里巴巴 （09988） 升近0.1%，騰訊 （00700） 升1%，美團 （03690） 績前升逾1%。

【09：32】藥明生物 （02269） 開市後升幅擴至7%，高見44.2元。

【09：26】建行 （00939） 上半年純利1673.4億元人民幣，升3.4%，績後升0.7%。

【業績｜939】建行半年多賺逾3% 整體不良貸款率降 內房不良率升至4.76%

【09：25】國壽 （02628） 績後高開逾1%，國壽上半年壽險新業務價值為308.6億元人民幣，按年升19.9%，不派中期息。

【業績｜2628】中國人壽上半年壽險新業務價值按年升20% 不派中期息

【09：24】藥明生物 （02269） 升逾2%，藥明生物上半年純利跌10.8%至23.38億元人民幣，不派中期息。

【業績｜醫藥股】藥明生物上半年純利按年跌1成 毛利率按年跌5.5個百分點

【09：21】友邦 （01299） 績後升逾2%，百度 （09888） 升近3%，聯想 （00992） 升逾4%，創科 （00669） 跌4%，恒指高開146點，開報17992點，科指升1.2%，報4057點。

【09：15】【小米1810】小米汽車據報招聘逾百名工人 畢業不足一年享月薪4300元人幣兼18薪

【09：13】期指開報18005點，升141點。

【08：40】中譽集團 （00985） 開市前公布短暫停牌。

【08：35】恒指黑期升177點，報18014點，道指期貨升15點，報34537點。

【08：11】【業績︱生科股】雲頂新耀中期虧損收窄36.6%至4.2億元人幣 不派息

【08：02】【新股IPO】宜明昂科1541今日起招股 入場費約3757元

【07：48】【藍籌業績︱1299】友邦中期新業務價值按固定匯率計升37% 中期息增5%至42.29仙

【07：45】【Morning精點】泰國連鎖超市Big C斥6700萬元收購阿布泰︱內地官媒：「房住不炒」定位不會改變

【07：45】港股ADR收報17971點，升125點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報58.97元，較港收市價高0.57元或1%。騰訊 （00700） ADR折合報320.63元，較港收市價高2.63元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.03元，較港收市價高0.73元或0.8%。

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【07：30】美股向上，科技股領升，道指升184點或0.5%， 報34472點；納指升215點或1.6%， 報13721點；標指升48點或1.1%， 報4436點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升109點 美團ADR高港2%（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩