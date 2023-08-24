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【港股市況】友邦績後升逾2%向下　藥明生物升7%　恒指早段升200點重上18000（不斷更新）

股市 10:00 2023/08/24

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港股市況不斷更新

美股向上，港股今早高開近150點再試萬八關。友邦 （01299） 績後升逾2%，百度 （09888） 升近3%，聯想 （00992） 升逾4%，創科 （00669） 跌4%，恒指高開146點，開報17992點，科指升1.2%，報4057點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：59】恒指升勢略為回順，最新升111點，報17957點，回落至萬八關以下，科指升1.3%，報4059點。

【09：54】零跑汽車 （09863） 升8%，高見35.4元。

【09：50】【業績│白酒股】珍酒李渡升3%　上半年收入按年升15%　期內純利急增超過2倍

【09：48】友邦 （01299） 績後高開向下，股價一度轉跌，最新升不足0.1%，報70元。

【09：46】名創優品 （09896） 股價再升逾4%，破頂高見46.65元。

【09：43】【業績｜生科股】信達生物彈7%　上半年虧損減少85%至1.4億元人幣

【09：41】大市升幅早段擴大至逾200點，重上18000點，恒指最新報18085點，升239點，科指升2.2%，報4097點。

【09：37】電視廣播 （00511） 績後逆市跌2%，早段低見4.07元。

【業績｜電視廣播】TVB中期虧損擴逾8成至4.1億　嚴控開支半年削255人　預計下半年實現正EBITDA

【09：35】阿里巴巴 （09988） 升近0.1%，騰訊 （00700） 升1%，美團 （03690） 績前升逾1%。

【09：32】藥明生物 （02269） 開市後升幅擴至7%，高見44.2元。

【09：26】建行 （00939） 上半年純利1673.4億元人民幣，升3.4%，績後升0.7%。

【業績｜939】建行半年多賺逾3%　整體不良貸款率降　內房不良率升至4.76%

【09：25】國壽 （02628） 績後高開逾1%，國壽上半年壽險新業務價值為308.6億元人民幣，按年升19.9%，不派中期息。

【業績｜2628】中國人壽上半年壽險新業務價值按年升20%　不派中期息

【09：24】藥明生物 （02269） 升逾2%，藥明生物上半年純利跌10.8%至23.38億元人民幣，不派中期息。

【業績｜醫藥股】藥明生物上半年純利按年跌1成　毛利率按年跌5.5個百分點

【09：21】友邦 （01299） 績後升逾2%，百度 （09888） 升近3%，聯想 （00992） 升逾4%，創科 （00669） 跌4%，恒指高開146點，開報17992點，科指升1.2%，報4057點。

【09：15】【小米1810】小米汽車據報招聘逾百名工人　畢業不足一年享月薪4300元人幣兼18薪

【09：13】期指開報18005點，升141點。

【08：40】中譽集團 （00985） 開市前公布短暫停牌。

【08：35】恒指黑期升177點，報18014點，道指期貨升15點，報34537點。

【08：11】【業績︱生科股】雲頂新耀中期虧損收窄36.6%至4.2億元人幣　不派息

【08：02】【新股IPO】宜明昂科1541今日起招股　入場費約3757元

【07：48】【藍籌業績︱1299】友邦中期新業務價值按固定匯率計升37%　中期息增5%至42.29仙

【07：45】【Morning精點】泰國連鎖超市Big C斥6700萬元收購阿布泰︱內地官媒：「房住不炒」定位不會改變

【07：45】港股ADR收報17971點，升125點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報58.97元，較港收市價高0.57元或1%。騰訊 （00700） ADR折合報320.63元，較港收市價高2.63元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.03元，較港收市價高0.73元或0.8%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股向上，科技股領升，道指升184點或0.5%， 報34472點；納指升215點或1.6%， 報13721點；標指升48點或1.1%， 報4436點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升109點　美團ADR高港2%（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩

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