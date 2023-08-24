▲ 【業績︱生科股】雲頂新耀中期虧損收窄36.6%至4.2億元人幣 不派息

雲頂新耀 （01952） 公布中期業績。雲頂新耀上半年虧損淨額4.2億元（人民幣，下同），按年收窄36.6%，每股虧損1.4元，不派中期息。

期內，收益889.5萬元，主要由於在新加坡銷售依嘉®及在與吉利德的過渡期內銷售Trodelvy®所致，毛利約557.7萬元，升7.2倍。至於研發開支2.9億元，按年減少16.5%，主要由於多款候選藥物已完成臨床試驗並進入註冊階段或商業化階段；及將Trodelvy®的臨床開發活動轉至吉利德。

公司在中國上市的第一款產品依嘉®於3月獲得中國藥監局的批准，並於7月26日商業化上市。耐賦康®預期成為公司在中國商業化的第二款產品，預計將於下半年收到中國國家藥監局的NDA決定，並於2024年初在中國全面開展商業化。

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責任編輯︰梁浩碩