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【新股IPO】宜明昂科1541今日起招股　入場費約3757元

新股IPO 08:02 2023/08/24

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【新股IPO】宜明昂科1541今日起招股　入場費約3757元

內地臨床階段生物技術公司宜明昂科 （01541） 今日起至29日（下周二）招股，招股價為18.6元，每手200股，入場費為3757.52元，集資約2.3億元。公司預計在9月5日（下周二）上市。

公司致力於開發腫瘤免疫療法，並已開發核心產品IMM01（處於臨床階段的創新CD47靶向分子）。公司的管線包括以基於先天免疫的全面資產組合為特色及靶向CD47及其他新型免疫檢查點的14款候選藥物（包括IMM01），其中有八個正在進行的臨床項目。

公司今年首四個月收入少68.8%至73萬元人民幣，虧損少25%至1.1億元人民幣。去年收入為53.8萬元人民幣，虧損4億元人民幣。

是次招股，公司全球發售1,714.72萬股H股，香港公開發售部份佔一成。公司計劃約40%將用於公司核心產品IMM01（SIRPα-Fc融合蛋白） 正在進行及計劃開展的臨床試驗、籌備註冊申請以及計劃的商業化上市；約28%將用於公司主要產品IMM0306（CD47×CD20）、 IMM2902（CD47×HER2）及IMM2520（CD47×PD-L1）正在進行及計劃開展的臨床試驗、籌備註冊申請以及計劃的商業化上市。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具

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【ET財智Talk】資金湧債市 債券較股票更值博？ 霸菱劉偉達分析債劵投資策略

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編輯：姚卓然

 

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