【藍籌業績︱1299】友邦中期新業務價值按固定匯率計升37%　中期息增5%至42.29仙

▲ 【藍籌業績】友邦中期新業務價值按固定匯率計升37% 中期息增5%至42.29仙

友邦 （01299） 公布中期業績。按固定匯率計算，友邦上半年新業務價值按年增長37%至20.3億美元（按實質匯率計升32%），新業務價值利潤率倒退4.5個百份點至50.8%，年化新保費升49%至39.8億美元。友邦派中期息42.29仙，按年增長5%。

期內，內涵價值營運溢利達44.23億美元，每股增加20%，內涵價值營運回報為13.3%，高於2022年全年的9.4%。

香港新業務價值增加逾1倍

所有報告分部及所有分銷渠道均錄得新業務價值增長。其中，在本地及內地訪客客戶群兩者的支持下，友邦保險香港業務帶來最大貢獻，新業務價值增長1.1倍至6.8億美元，市場對其分紅產品（包括旗艦儲蓄產品的優化版）需求強勁，推動年化新保費增加163%至11.65億美元，而新業務價值利潤率則降至56.9%。

友邦保險中國新業務價值上半年錄得14%增長，主要由其代理業務的雙位數字增長及銀行保險渠道的非凡業績表現所帶動。隨著疫情消退及日常活動恢復常態，其迅速重拾非常強勁的動力，2月至6月的新業務價值按年增長29%。客戶在其各個分銷渠道對長期儲蓄產品的強勁需求支持年化新保費在上半年53%的卓越增長。此產品組合轉變與銀行保險對整體銷售貢獻的增加，則使新業務價值利潤率降至50.3%。

另外，東盟整體業務及印度合資公司Tata AIA Life均取得雙位數字的新業務價值增長。

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責任編輯︰梁浩碩