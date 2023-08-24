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Tesla特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）於自家社交媒體平台「X」發布一張自己駕駛Cybertruck的相片，表示於特斯拉德克薩斯州超級工廠剛剛駕駛了量產版本的 Cyber​​truck，馬斯克在車上的笑容，將毫無疑問進一步激發了市場對這款開創性電動皮卡的興奮和期待。

事實上，網上多個流傳的目擊影片顯示，Cybertruck已準備好在德克薩斯州的超級工廠出貨，並傳出Cybertruck已經運往加州及俄亥俄州的工廠。

市場估計馬斯克將於短期內，將Cybertruck出貨，有望刺激股價。特斯拉股價在日前跌至220美元水平後，傳場屢傳出Cybertruck的出貨影片，刺激股價回升。

特斯拉收報236.86美元，升1.6%，盤後再升1.4%，突破240美元水平。

【TSLA】特斯拉急漲3%越290關 Cybertruck出廠 福特減價10000美元迎戰股價即瀉6%

記者：譚志偉