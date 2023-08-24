【NVDA業績】AI股王英偉達盤後急升6%上企500關美元　AI銷售推動數據中心收入勁增171%　

▲ 【NVDA業績】AI股王英偉達盤後上企500關美元 AI銷售推動數據中心收入勁增171%

Nvidia（美：NVDA；英偉達）公布超強成績單，第二季收入達到破紀錄的135.07億美元，按年升101%，遠超首季度公司指引；經調整純利67.4億美元，經調整每股盈利急升4.2倍，至2.7美元。經調整毛利率71.2%，大增25.3個百分點。季度股息0.04美元。另外，集團批准額外的250億美元股份回購計劃。

業績公布後，英偉達盤後股價急升10%，高見516美元，創歷史新高，最後全日收升6.6%，收報502.15美元。

英偉達創辦人兼CEO黃仁勳表示，新電腦時代已開始，全球企業的電腦正從普通用途走向加速計算及生成式人工智能（AI），季度內主要雲服務式宣布大規模使用英偉達的H100芯片AI基礎設施，領先的IT系統企業及軟件服務供應商，均宣布合作，將英偉達的AI帶到各行業，採用生成式人工智能的競賽已經開始。

英偉達預期第三季收入160億美元，經調整毛利率72.5%。

數據中心第二季表現搶眼，收入達到103.2億美元，按年勁增171%。英偉達GH200 Grace Hopper 超級芯片本季出貨，用於復雜的AI架構，採用 HBM3e 內存的第二代版本預計將於 2024 年第二季度發貨。

其他業務方面，遊戲業務收入24.9億美元，按年增22%；專業圖像業務收入3.79億美元，按年跌24%，汽車芯片業務收入2.53億美元，增15%。

美限投令或失中國市場 惟短期未見實質影響

就美國將升級中國AI限制措施影響，英偉達高管於線上投資者交流會上表示，公司預計該額外出口限制措施不會立即對數據中心GPU財務業績產生實質性的影響，但如果長期向中國銷售數據中心GPU的禁令限制一旦實施，將導致英偉達產業失去在全球最大市場之一競爭和領先的機會。據介紹，來自中國的數據中心需求在該業務收入佔比達到20%至25%，創下歷史新高。

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記者：譚志偉