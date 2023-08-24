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【NVDA業績】AI股王英偉達盤後急升10%　高見516美元　AI銷售推動數據中心收入勁增171%

股市 05:10 2023/08/24

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Nvidia（美：NVDA；英偉達）公布超強成績單，第二季收入達到破紀錄的135.07億美元，按年升101%，遠超首季度公司指引；經調整純利67.4億美元，經調整每股盈利急升4.2倍，至2.7美元。經調整毛利率71.2%，大增25.3個百分點。季度股息0.04美元。

業績公布後，英偉達盤後股價急升10%，高見516美元，創歷史新高。

英偉達創辦人兼CEO黃仁勳表示，新電腦時代已開始，全球企業的電腦正從普通用途走向加速計算及生成式人工智能（AI），季度內主要雲服務式宣布大規模使用英偉達的H100芯片AI基礎設施，領先的IT系統企業及軟件服務供應商，均宣布合作，將英偉達的AI帶到各行業，採用生成式人工智能的競賽已經開始。

英偉達預期第三季收入160億美元，經調整毛利率72.5%。

數據中心第二季表現搶眼，收入達到103.2億美元，按年勁增171%。英偉達GH200 Grace Hopper 超級芯片本季出貨，用於復雜的AI架構，採用 HBM3e 內存的第二代版本預計將於 2024 年第二季度發貨。

其他業務方面，遊戲業務收入24.9億美元，按年增22%；專業圖像業務收入3.79億美元，按年跌24%，汽車芯片業務收入2.53億美元，增15%。

【NVDA業績】英偉達勢公布破紀錄業績　關鍵只睇一個數？

【NVDA業績】英偉達將公布業績　期權預示股價績後波動較過往平均更大

記者：譚志偉

美股 輝達（Nvidia，美：NVDA） 業績公布 NVIDIA
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