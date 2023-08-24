【美股焦點】俄飛機墜毀　瓦格納普里戈任在乘客名單　資金避險美債

據俄羅斯官方媒體報道，俄羅斯僱傭兵組織瓦格納首領普里戈任（Yevgeny Prigozhin）或已遭遇空難，一架私人飛機在莫斯科西北特維爾（Tver）地區墜毀，普里戈任在乘客名單上，機上10人全部遇難，但目前尚不清楚他是否在飛機上。

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網上片段顯示，發機失事前有導彈飛過，飛機其後墜毀，瓦格納指責俄羅斯防空系統將其擊落。

普里戈任於6月份曾發動叛亂，一度距莫斯科不到200公里，對總純普京構成極大威脅，普京譴責參與者叛國，但雙方最終在白俄羅斯總統斡旋下達成協議，普里戈任因此躲過了克里姆林宮的報復，叛亂最後遭到平息。

國家通訊社塔斯社報道稱，這架飛機正從莫斯科飛往聖彼得堡。俄羅斯聯邦航空運輸部門在聲明中表示，對墜機事件已啟動調查，乘客名單包括了Yevgeny Prigozhin。

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記者：譚志偉