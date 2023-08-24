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【發展東盟】東盟電影節　加強文化聯繫開拓創意產業市場

商業 09:00 2023/08/24

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香港近期加強與東盟的交流及合作，香港-東盟協 會舉辦首屆東盟電影節(AFF)，於8月4日至19日期間 帶來 21 場電影放映，壓軸放映活動亦於西九文化區香港故宮文化博物館舉行。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示:「香港-東盟協會舉辦東盟電影節，將多元化的東南亞電影帶給香港觀眾，促進文化交流，配合中央政府《十四五規 劃綱要》將香港定位為『中外文化藝術交流中心』的策略性方向。特區政府致力向世界各地觀眾推廣香港電影業。我們鼓勵香港電影業界積極參與各類國際電影節，進一 步加強與海外業界的聯繫，展示香港豐富的文化歷史和獨特的電影作品，維持香港於亞洲電影業 的重要樞紐地位。 」

東盟電影節 2023 於壓軸活動當日放映印尼獲獎電影《娜娜的逝水年華》。印尼旅遊和創意經濟部Deputy for Digital Economy and Creative Products 的 Muhammad Neil El Himam表示:「印尼電影業歷史悠久，一直以電影為媒介，剖析重要的社會議題，並與觀眾建立聯繫。《娜娜的逝水年華》是一部由印尼導演卡米拉.安迪妮執導的歷史劇情電影，電影以 1960 年代末期印尼政局動盪為背景。希望在座觀眾能透過這部電影進一步認識印尼文化。香港作為亞洲的國際樞紐，是連繫各地文化、促進鄰近各國增進瞭解的最佳地方。電影只是其中一種方法，我相信香港、印尼和其他東盟國家可通過更多類似的文化交流平台，進一步加強合作。」

香港-東盟協會主席黃永光表示，多年來東盟與香港擁有長期而鞏固的合作夥伴關係，行政長官於上月到訪東盟國家的成功，更凸顯了雙方的緊密合作關係。「我們希望透過東盟電影節，向香港觀眾呈現東盟國家豐富的電影作品，藉此加深對其他國家文化的了解。電影節亦可展現香港在創意產業的實力，以及擔任連繫東盟和中國內地的橋樑。」

東盟電影節 2023 為期兩週，有逾 600 名本地學生及在港就學的東盟學生觀賞 14 部精選電影。

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文化體育及旅遊局 故宮文化博物館 東南亞 電影 創意產業 黃永光 印尼 文娛藝術 楊潤雄
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