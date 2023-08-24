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【券商點睇】經營現金流好轉 海螺環保進入收獲期？

股樓投資 10:30 2023/08/24

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興證國際發表有關海螺環保（00587）的研究報告指，上半年國內工業生產復甦偏弱，產廢量仍有不足，市場競爭激烈，公司依舊延續優先搶量的策略，工業固危廢的處置量均繼續保持快速增長，整體危廢處置價格已經確認觸底。運營效率明顯提升，費用節約驅動利潤環比改善明顯。

【同場加映】溫股知新：四個支持位 一齊同你計

溫股知新
【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

尤其是，工業一般危廢業務處置量穩健增加，價格底部確認。上半年處置量48.6萬噸，按年高增43.6%，估計第二季與第一季危廢處置單價基本持平，確認價格底部位置，上半年噸處置單價平均為1,132元（人民幣，下同），環比下降151元，噸成本環比下降74元，噸毛利環比下降77元至632元，對比同業仍有較大的盈利空間。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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該行認為，傳統無害化處置龍頭連續1年虧損，海螺環保的新項目獲取也漸進尾聲，危廢處置市場的價格底部已經基本確認，公司指引全年工業固廢處置量按年增長37%，工業危廢處置量按年增長24%，海螺環保進入「跑馬圈地」後的收獲期。未來公司利潤增量主要來自危廢項目的持續建成投產，維持「買入」評級，上調目標價至3.53港元。

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責任編輯：林衛

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目標價 買入 海螺環保（00587） 港股 中國
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