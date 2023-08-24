【券商點睇】盈利能力穩中有升 保利物業版圖加速擴張

平安證券指出，保利物業（06049）上半年合約面積、在管面積分別為8.4億平方米、6.5億平方米，均較2022年底增長0.7億平方米，規模化優勢持續強化。此外，公司提質增效效果初顯，管理費用率按年下滑0.8個百分點，帶動毛利率、淨利率穩中有升至21.2%、10.9%。

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在同行物企受關聯方拖累、業績增速向下的趨勢，上半年保利物業關聯房企保利發展全口徑銷售額排位升至行業首位，為公司持續注入穩定增量規模。外拓方面，公司聚焦核心城市項目，發力非居業態，期內新增外拓項目的單年合同額維度下，一二綫城市項目、非居項目佔比分別為72.5%、83.8%，新增北京國開金融寫字樓、上海外灘觀光隧道等標桿項目。

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該行認為，公司關聯方保利發展財務運營穩健，後續關聯方支持仍具可靠保障。隨着股權激勵計劃逐步實施，公司外拓進取性及員工參與度有望提振，公司「大物業」版圖將加速擴張，維持公司「推薦」評級。

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責任編輯：林衛