▲ 【狙擊Adani】印度阿達尼集團6月份季度EBITDA創歷史最高 流動性續改善

亞洲前首富、印度富商Gautam Adani旗下阿達尼集團（Adani Group）今年初遭美資沽空機構Hindenberg狙擊後，周三（23日）公布6月底季度業績，期內EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）按年勁升42%，達2,350億盧比（約224億港元），創單一季度最高水平。

阿達尼集團表示，基礎設施、公用事業、綠色能源以至水泥業務表現強勁，「帶來高度的穩定性，以及數十年盈利的可預測性和可見性」。

阿達尼集團盈利能力也提振了公司的流動性，6月底現金淨額較3月底增長4.2%，達到4210億盧比（約400億港元）。阿達尼集團此前遭Hindenberg狙擊後，同系上市公司市值大跌，今次改善流動性狀況可能有助於提高投資者信心。

曾陷入困境的阿達尼集團成功從GQG Partners 和卡塔爾投資局籌集數十億美元資金，收購其創始人Gautam Adani持有股份。阿達尼集團還在與國際銀行進行談判，為去年收購水泥公司Ambuja的貸款進行再融資。

不過，投資者仍在等待印度證券交易委員會的調查結果，該委員會已調查Hindenberg所提出的一些指控。

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編輯：李哲毅