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【人民幣走勢】野村：除非中國放棄零星式刺激政策　否則CFETS人民幣指數未來數月料再貶值5%

宏觀解讀 23:07 2023/08/23

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【人民幣走勢】野村：除非中國經濟出現根本性變化　否則CFETS人民幣指數未來數月料再貶值5%

人民幣走勢偏弱，野村全球外匯策略主管Craig Chan指，除非中國宏觀經濟出現根本性的變化，人民幣才能擺脫下通道，該行預期CFETS人民幣匯率指數於未來數月仍會再跌逾5%。

中國股市及債市均出現資金外流

野村表示，宏觀利淡因素持續，中國股市及債市均出現資金外流，同時企業囤積美元，均對人民幣構成壓力，因此中國必須改變目前推出零星式的刺激政策，否則只有當全球的美元好倉平倉時，才能改變人民幣的跌勢。

「中國仍有一些工具可用，而且可持續地使用，但問題是當局無法扭轉人民幣的走向。」

中美息差趨闊不利人民幣走勢

野村稱，未來數月人民幣將會出現明顯貶值，CFETS人民幣匯率指數跌幅可能達4%，甚至5%。

市場憂慮中國經濟前景，導致人民幣上周兌每美元一度貶至7.3水平，而中美息差趨闊下，亦不利人民幣走勢。野村認為，無論是全球或中國宏觀經濟環境，以及資金流向，人民幣走勢明顯向下，「即使美國聯儲局主席鮑威爾周五可能會發表令市場意外的言論，導致美元兌人民幣走低，人民幣兌一籃子貨幣也會走弱」。

相關文章：【內房危機】內地官媒：「房住不炒」定位不會改變　內房逐步進入總量略減軌道

相關文章：【人民幣滙價】人民幣兌美元跌破7.3　中國據報要求國有銀行加大對外滙市場的干預

編輯：陳韻妍

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