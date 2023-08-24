【業績│白酒股】珍酒李渡升3%　上半年收入按年升15%　期內純利急增超過2倍

白酒股珍酒李渡 （06979） 公布，上半年收入按年升15%至35.19億元（人民幣，下同），純利按年急增超過2倍至15.85億元。期內毛利率按年上升2.3個百分點，至57.9%，主要由於集團透過提升高端產品收入貢獻，以及提升在相同價格範圍內毛利率較高產品的收入貢獻，加上產能擴大，逐步以公司本身基酒來取代第三方基酒使用。公司公布不派中期息。

珍酒李渡周四（24日）一度升近12%，高見10.2元，現升勢回順，升3.2%，報9.4元。

按白酒品牌劃分，公司旗下4大品牌今年上半年收入均有增長，當中珍酒產生的收入按年升14.9%至23.06億元，佔總收入佔比65.5%，較去年同期65.6%輕微下跌；李渡收入按年升16.7%至4.89億元，佔總收入佔比則微升至13.9%。

公司指，將繼續透過擴充現有生產設施及興建新生產設施，進一步提升整體產能以滿足市場需求。表明會推行產品結構優化計劃，採取各種營銷策略來推動渠道周轉和終端動銷、 優化和加強經銷商網絡，並關注經銷商的銷售業績及庫存水平。

集團又提到今年6月底已取得貴州一幅土地，用於擴建珍酒茅台鎮雙龍生產設施，下半年該生產設施的擴建將使醬香基酒年產能增加2400噸。

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編輯：葉志偉