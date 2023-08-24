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【業績｜醫藥股】藥明生物升7%　上半年純利按年跌1成　毛利率按年跌5.5個百分點

股市 09:45 2023/08/24

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藍籌股藥明生物 （02269） 公布，截至今年6月底止，上半年收入按年升17.8%至84.92億元（人民幣，下同），期內純利則按年跌10.8%至23.38億元。公司指，純利減少主要由於上半年毛利率按年跌5.5個百分點，至41.9%，加上銷售及營銷開支、行政開支及研發開支增加，以及資本市場波動導致的投資公允價值損失。公司公布不派中期息。

藥明股價周四（24日）高開2.3%，報42.05元，其後早市走高7.4%，報44.15元。

北美續成公司主要收入來源

集團指出，截至今年6月底，公司為573名客戶提供服務，去年同期為434名客戶，期內未完成訂單總量達201.08億美元。

收入分布方面，北美繼續成為公司主要收入來源，期內收入按年微升不足1%至39.28億，佔總收入佔比則由去年同期54.1%，下降至46.3%；歐洲業務收入增速加快，期內收入按年升96.8%至25.52億元，佔總收入佔比由去年同期18%，升至今年6月底30%。

研發開支增逾25%

公司指，旗下綜合項目按年增87個至今年6月底621個，其中包括近580個非新冠綜合項目；截至今年6月底，臨床前項目合共286個，早期（第I及II期）臨床開發項目則按年增加65個，至269個；後期（第III期）臨床開發項目及商業化生產項目則按年增加23個，至66個（44個後期項目及22個商業化生產項目）。

此外，期內研發開支亦按年增長25.9%至3.41億元。

集團指，下半年將將堅持其行之有效的「跟隨並贏得分子」及「全球雙廠生產」策略，以鞏固作為CRDMO的領導地位。亦會優先提高營運效率，執行更多WBS項目，提升服務速度及質量，從而開發更多創新生物藥。

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港股 醫藥股 純利 歐洲 銷售 藥明生物（02269）
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