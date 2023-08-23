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【阿布泰易手】收購阿布泰的泰國超市Big C　白手興家老闆擁泰姓、卻原來是中國人？

股市 21:37 2023/08/23

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【阿布泰易手】收購阿布泰的泰國超市Big C　白手興家老闆擁泰姓、卻原來是中國人?

泰國連鎖超市Big C藉收購阿布泰進軍香港市場，計劃3年內將在港分店數目增至99間，增聘500多名員工。債台高築的阿布泰獲Big C青睞，終可擺脫欠債局面，而正籌劃於香港及泰國兩上市的Big C，背後老闆、泰國億萬富翁蘇旭明的英文譯名雖為Charoen Sirivadhanabhakdi，但原來他是泰國華人。

Big C於1933年由泰國中央集團於創立，並在曼谷Wong Sawang intersection開設第一家商店，2016年蘇旭明旗下TCC控股公司以31億歐元價格，從法國零售商Guichard Perrachon手上收購Big C母企BJC約58.6%股份，2017年BJC成為TCC公司子公司，Big C也在同年退市。現時Big C於泰國、越南、老撾、柬埔寨均開設有便利店，超市和大賣場。

蘇旭明白手興家　擁十兄弟姊妹

現年78歲的蘇旭明是泰國最大酒業集團泰國釀酒（Thai Beverage）的創始人，也是泰國TCC集團和新加坡Fraser and Neave的董事局主席。蘇旭明出生於一個泰國華人家庭，祖籍汕頭澄海，父親是街頭小販，家中共有兄弟姊妹11人，蘇旭明排老六。由於家境貧困，蘇旭明很早便輟學出來工作了。

蘇旭明最初在一家釀酒廠當送貨員，認識了不少經銷商，逐漸積累不少人脈，於是決心開設一家水酒廠，這年他才16歲，這家酒廠也是TCC集團前身。蘇旭明憑著精明的營商觸角，不斷併購，很快便在泰國酒業市場佔有一定地位。1988年，泰王賜泰姓Sirivadhanabhakdi給蘇家，這是對他顯赫商業成就的最高認可。

1995年創立泰象牌啤酒Chang Beer

1991年，嘉士伯與TCC集團合作，共同推出泰國版「嘉士伯」啤酒，同時蘇旭明利用從嘉士伯合作所得的產能與釀造技術提升，1995年推出了全球知名泰象牌啤酒（Chang Beer），主攻低價市場，成為泰國啤酒市場第一位。

2000年後，蘇旭明開始涉獵中國市場，收購昆明的華獅啤酒，2005年又收購雲南玉林泉酒業，成為了中國第一家外資控制的白酒公司。現時泰國酒業市場約80%市佔率緊握在蘇旭明之手，是名副其實的「泰國酒王」。

至於TCC集團則成為跨國企業集團，旗下公司多達300多家，除經營釀酒業務，其他涉獵的領域包括酒店、保險、旅遊業、房地產、金融、玻璃、農業等多個行業，遍布全世界。

相關文章：【新股IPO】阿布泰易手！泰國連鎖超市Big C斥6700萬元收購　Big C最快第四季尋求香港和曼谷雙重上市

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編輯：陳韻妍

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