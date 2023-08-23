▲ 【阿布泰易手】擁23+1分店阿布泰以6700萬易手 Big C母企收購價是平是貴？

林景楠及泰籍太太Bowie Kanokwon旗下阿布泰集團獲泰國連鎖超市Big C母企Berli Jucker Public Company Limited（泰：BJC）斥資最多3億泰銖（約6700萬港元）提出收購所有資產，除了總部、倉庫、23間分店及1家限定店，也將接手阿布泰無形資產，包括阿布泰商標。

雖然交易文件未有披露，阿布泰營收數字及資產負債情況，但只擁有23+1分店的阿布泰以6700萬港元作價易手，簡單推算，Big C母企對平均每間阿布泰分店收購價相當「豪爽」。

759阿信屋母企市值2.4億

對比在港營運759阿信屋、擁有超過166間分店的CEC國際控股 （00759） 截至8月23日市值只有2.40億元；在內地、港澳擁有205間分店的床上用品零售商卡撒天嬌 （02223） 市值只有9280萬元。

另一個值得留意的地方是，阿布泰多次傳出債台高築，此前多達5間分店分別遭業主入稟追討欠租，涉資近130萬元。

理論上，負債較高的公司一般收購作價會較低，因為新買家入主後，須負上債務責任，包括隱藏負債，不過，實際債務承擔以及處理方法，要視乎買賣雙方協議文件。

上市公司 在港營運品牌 分店數目 市值（截至8月23日收市） 阿布泰 阿布泰 23分店及1限定店 6700萬（收購作價） 卡撒天嬌 （02223） 卡撒天嬌 港澳網點：53 內地網點：152 9280萬 彌明生活百貨 （08473） 彌明生活百貨 9 1.64億 永旺 （00984） AEON、Daiso Japan 87 2.05億 CEC國際控股 （00759） 759阿信屋 166 2.40億 國際家居零售 （01373） 日本城 香港：321 其他：63 16.8億

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責任編輯：李哲毅