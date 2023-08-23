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【阿布泰易手】擁23+1分店阿布泰以6700萬易手　Big C母企收購價是平是貴？

股市 21:56 2023/08/23

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【阿布泰易手】擁23+1分店阿布泰以6700萬易手　Big C母企收購價是平是貴？

林景楠及泰籍太太Bowie Kanokwon旗下阿布泰集團獲泰國連鎖超市Big C母企Berli Jucker Public Company Limited（泰：BJC）斥資最多3億泰銖（約6700萬港元）提出收購所有資產，除了總部、倉庫、23間分店及1家限定店，也將接手阿布泰無形資產，包括阿布泰商標。

雖然交易文件未有披露，阿布泰營收數字及資產負債情況，但只擁有23+1分店的阿布泰以6700萬港元作價易手，簡單推算，Big C母企對平均每間阿布泰分店收購價相當「豪爽」。

759阿信屋母企市值2.4億

對比在港營運759阿信屋、擁有超過166間分店的CEC國際控股 （00759） 截至8月23日市值只有2.40億元；在內地、港澳擁有205間分店的床上用品零售商卡撒天嬌 （02223） 市值只有9280萬元。

另一個值得留意的地方是，阿布泰多次傳出債台高築，此前多達5間分店分別遭業主入稟追討欠租，涉資近130萬元。

理論上，負債較高的公司一般收購作價會較低，因為新買家入主後，須負上債務責任，包括隱藏負債，不過，實際債務承擔以及處理方法，要視乎買賣雙方協議文件。

上市公司在港營運品牌分店數目市值（截至8月23日收市）
阿布泰阿布泰23分店及1限定店6700萬（收購作價）
卡撒天嬌 （02223） 卡撒天嬌

港澳網點：53

內地網點：152

9280萬
彌明生活百貨 （08473） 彌明生活百貨91.64億
永旺 （00984） AEON、Daiso Japan872.05億
CEC國際控股 （00759） 759阿信屋1662.40億
國際家居零售 （01373） 日本城

香港：321

其他：63

16.8億

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責任編輯：李哲毅

港股 日本城 收購 759阿信屋 彌明生活百貨（08473） 卡撒天嬌（02223） 國際家居零售（01373） 永旺（00984） CEC國際控股（00759）
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