【消費調查】FinTech與虛銀服務　港認受性日增

▲ 有本地調查顯示，虛擬銀行日漸被大眾接受，而Z世代則成為主要目標客群。（資料圖片）

本港金融科技（FinTech）行業在疫情期間逆勢而上，並表現出非凡的韌性和創新能力。信貸資料服務機構環聯最新發布《2023年第三季消費者脈搏調查報告》，反映本港消費者預料將更多使用金融科技公司和虛擬銀行服務。

是次調查於今年7月進行，訪問了973名本港消費者，結果顯示大部分消費者的家庭財務狀況較預期好或符合預期，而家庭收入則有所增加或維持不變。近三分之一（29%）受訪者家庭財務狀況比預期好，44%則表示其家庭財務狀況符合預期。此外，55%受訪者指出，過去3個月家庭收入穩定，28%消費者的家庭收入有所增加。

而本港金融科技行業在疫情期間逆勢而上，更於「2021年全球金融科技指數」位列亞太區第1及全球第9名。調查又指，56%的消費者表示持有由金融科技公司或虛擬銀行所發行的貸款或信用卡，更有64%的消費者計劃在來年透過金融科技公司或虛擬銀行進行信貸活動，預期相關信貸產品的數字將會進一步上升。

在申請數碼貸款方面，29%受訪者偏向選用現時所持有帳戶的傳統銀行，22%則會選擇其他傳統銀行或金融機構，反映信貸市場仍然由傳統銀行主導。惟消費者亦尋求其他貸款渠道，有24%受訪者傾向透過金融科技公司、虛擬銀行、數碼銀行及新型銀行申請新數碼貸款。

Z世代客群 虛銀主要目標

此外，環聯最近的「Z世代研究」及「2023年第一季信貸行業分析報告」亦進一步證實虛擬銀行在港日趨普及。研究顯示，在虛擬銀行的私人貸款及無抵押循環貸款的新增宗數中，分別有22%及30%均來自Z世代（出生於1995年至2004年）消費者，反映Z世代成為了虛擬銀行的主要目標客群。

環聯信貸資料服務有限公司董事總經理黃凱榮表示︰

現今的消費者行為受數碼時代、不斷變化的金融環境及全球疫情所影響，而對Z世代的影響尤其明顯。

責任編輯：蕭寶玲