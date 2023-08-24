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【日本核廢水Q&A】日本今午開始排核廢水　福島核廢水有多危險？

股市 11:27 2023/08/24

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日本東京電力（日：9501）將於8月24日起，向太平洋排放超過130萬立方米經處理過的核廢水，相當於500個奧運會標準泳池的儲量。為切爾諾貝利核事故以來，最嚴重的核災難善後，日本當局已投入1500億美元，排放行動是計畫一部分。預計最早到2024年，福島核電站的儲水罐將被裝滿廢水，當地已經沒有空間來建造更多儲水設施。核廢水排海雖然是核行業一個通行做法，亦有全球標準，但仍激起不只日本國內，中國、韓國亦非常憤怒。

1：核廢水來源：

2011年3月11日，日本遭遇有史以來最強地震，並引發海嘯，破壞東京以北約220公里的福島核反應堆結構。東京電力建立的水循環系統給燃料棒和核廢料實施降溫，但每天約有130立方米水受到污染，包括地下水和雨水。核污染的水被抽出後，經過液體處理系統（ALPS），被儲存在附近約1,000個儲水罐內。過程去除了大部分放射性元素，除了氚。

2：什麼是「氚」：

東京電力設置網站，以中、英、日、韓語言，解釋什麼是「氚」，粵音「川」。ALPS處理水中，含有無法用淨化設備去除的放射性物質「氚」。它是「氫」的夥伴，比氫多了2個中子。這就是氚（超重氫）。大多數氚與其他氫相同，會與氧結合，並以「水」的形態存在。氚的用途有多種，比如製造核武器、夜光手表表盤，還有醫學領域的生物示蹤劑。

3：「氚」對人體影響：

高水平的「氚」可致癌。東京電力稱，氚與其他放射性物質相比，對人體造成的影響較低。輻射能量微弱，無法穿透皮膚，因此幾乎不會產生體外曝露的影響。此外關於體內曝露方面，由於氚和水一樣會被排出體外，因此不會於體內累積或濃縮。

如果人體吸入或食用（通常是通過污染水）氚，可能會在體內累積。據加拿大核安全委員會稱，只有吸收量達到數十億貝克，才會對人體健康產生影響。

4：核廢水能喝？

WHO（世界衛生組織）定義的飲用水水質標準，允許飲用水中含有的氚濃度為每1公升1萬貝克。報道指，排放水中的「氚」含量將是每公升1500貝克，於標準範圍內。

不過，普通人不會先量度「氚」含量才飲水，很難釋除疑慮。

值得留意的是，「氚」未必是惟一問題，即使通過處理，也無法將許多放射性元素如碘、釕、銠、碲、鈷和鍶減少到無法檢測的程度。

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