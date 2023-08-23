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【業績︱中概股】知乎次季經調整淨虧損收窄一半至2.2億人幣　惟美股盤前跌逾4%

股市 20:07 2023/08/23

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知乎次季經調整淨虧損收窄一半至2.2億人幣

知乎 （02390） （美：ZH）上半年收入按年升29.1%至20.4億元（人民幣，下同），經調整淨虧損按年收窄57.8%至3.4億元。其中，第二季總收入升24.9%至10.4億元，經調整淨虧損收窄49.9%至2.2億元。

雖然知乎虧損收窄，但美股盤前跌4.6%，現報1.039美元，知乎港股於周三全日跌1.8%，收報1.09港元。

上半年平均月活躍用戶按年升2.1%至約1.06億，平均每月訂閱會員則大升88.1%至約1440萬。

知乎於今年4月推出首個擁有百億級參數的大語言模型—知海圖AI。目前公司正在加快將新一代人工智能技術整合到整個生態系統的各種應用場景中，目標是提高內容推薦的有效性，提高搜索功能的效率，並賦能內容創作以豐富內容庫。

展望2023年下半年，知乎會把資源戰略性地用於生成式人工智能技術的開發和變現中。生成式人工智能技術的科技賦能，預計將支持公司業務的全面增長，並提高各業務線的效率。公司亦專注於提升營運效率，以擴大利潤率，同時實現業務的健康及可持續增長。

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【業績】知乎首季收入增34%、經調整虧損收窄67%　首錄正經營現金流

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【ET財智Talk】資金湧債市 債券較股票更值博？ 霸菱劉偉達分析債劵投資策略

編輯：袁諾曦

港股 知乎－W（02390）
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