▲ 【電動車】歐洲車企Stellantis據報考慮與中資車企合作以拓展市場 潛在夥伴包括零跑汽車

彭博引述消息報道，歐洲汽車生產商Stellantis考慮與一家中資電動車生產商合作，潛在合作夥伴包括零跑汽車 （09863） 等，以擴大其在全球市場的地位。

德國車廠Volkswagen（VW）早前入股小鵬汽車 （09868） ，摩根士丹利便預期未來會有更多國際車企與中資電動車締結夥伴關係。報道稱，Stellantis正評估不同方案，包括投資一家中資電動車企，以及建立商業合作夥伴，以助其拓展中國市場，而VW據悉亦有興趣與零跑合作。

Stellantis與東風在華擁有合資企業

Stellantis及VW發言人拒絕置評，零跑則沒有回應。

現時Stellantis與東風集團 （00489） 在華擁有合資企業，銷售標緻汽車（Peugeot）及Citroen汽車。

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編輯：陳韻妍