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【帶你睇盤】開揚企理新淨兩房　翠林花園叫價470萬

股樓投資 19:41 2023/08/23

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屯門樓價相對低水，今次祥益地產推介的屋苑為翠林花園，最大賣點是早前完成大廈維修。雖然屋苑並非位於屯門市中心，但不算「隔涉」，而且勝在基本配套齊全，附近有食肆、商舖。 

放盤單位為翠林花園A座低層2室，實用面積429平方呎，現叫價470萬元（最後更新日期：8月23日）。從圖片可見，單位有新淨企理裝修，料買家可節省一大筆翻新費。 

點擊圖片放大
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放盤單位屯門翠林花園A座低層2室（物業編號：AN241023）
實用面積429平方呎
間隔兩房
叫價470萬元（最後更新日期：8月23日）
賣點有匙可睇、企理即住、可做九按、上車之選

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://www.manyw.com/details/?282218

註︰ 

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

翠林花園 祥益地產 二手市場 私人屋苑

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