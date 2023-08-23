【帶你睇盤】開揚企理新淨兩房　翠林花園叫價470萬

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屯門樓價相對低水，今次祥益地產推介的屋苑為翠林花園，最大賣點是早前完成大廈維修。雖然屋苑並非位於屯門市中心，但不算「隔涉」，而且勝在基本配套齊全，附近有食肆、商舖。
放盤單位為翠林花園A座低層2室，實用面積429平方呎，現叫價470萬元（最後更新日期：8月23日）。從圖片可見，單位有新淨企理裝修，料買家可節省一大筆翻新費。
|放盤單位
|屯門翠林花園A座低層2室（物業編號：AN241023）
|實用面積
|429平方呎
|間隔
|兩房
|叫價
|470萬元（最後更新日期：8月23日）
|賣點
|有匙可睇、企理即住、可做九按、上車之選
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
https://www.manyw.com/details/?282218
註︰
以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢