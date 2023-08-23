【帶你睇盤】開揚企理新淨兩房　翠林花園叫價470萬

屯門樓價相對低水，今次祥益地產推介的屋苑為翠林花園，最大賣點是早前完成大廈維修。雖然屋苑並非位於屯門市中心，但不算「隔涉」，而且勝在基本配套齊全，附近有食肆、商舖。

放盤單位為翠林花園A座低層2室，實用面積429平方呎，現叫價470萬元（最後更新日期：8月23日）。從圖片可見，單位有新淨企理裝修，料買家可節省一大筆翻新費。

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放盤單位 屯門翠林花園A座低層2室（物業編號：AN241023） 實用面積 429平方呎 間隔 兩房 叫價 470萬元（最後更新日期：8月23日） 賣點 有匙可睇、企理即住、可做九按、上車之選

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