上車客講價兩個月成功「撈底」　400萬購屯門康德花園兩房　低估價一成

樓價持續調整，息口亦有望快見頂，近期不乏買家出動「撈底」入市。中原地產梁健文說，屯門康德花園2座中層A室，實用面積415平方呎，兩房間隔，向東北，原叫價450萬元，經過兩個月的議價，終累減50萬元，以400萬元易手，創同類單位今年造價新低，亦低於銀行估價約一成，實用呎價約9,639元。

梁健文表示，買家為外區上車客，眼見近期樓價持續回落，於是四出尋寶，見上址內櫳企理，位置方便，前後用上兩個月時間講價，最後成功以「筍價」入市。

資料顯示，原業主於2017年3月以420萬元買入單位，持貨6年，現帳面蝕20萬元離場，物業期內貶值約5%。

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