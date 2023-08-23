▲ 【業績｜物流地產資管】ESR上半年少賺24%至2.9億美元 維持中期息0.125港元

物流地產資管公司ESR （01821） 上半年收益4.55億美元，按年增5.5%；基金管理EBITDA（息、稅、折舊攤銷前利潤）約3.29億美元，按年增14.2%；純利2.90億美元，按年跌24.1%；中期息每股0.125港元，按年不變；以績前收報11.74元推算，周息率2.1厘。

ESR稱，基金管理業務的資產管理規模按年增長10%，達到780億美元，ESR稱，上半年通過新設及增資15個基金，授權期內籌得20億美元（約80%集中於新經濟），隨著利率開始穩定， 集團仍處於有利位置，可在未來六個月內加速融資，現擁有193億美元的待投資金額，可供調配至新投資。

ESR又稱，現出租210萬平方米的空間，上半年整個投資組合的加權平均租金上漲超過10%，北亞的租賃勢頭持續強勁， 上半年新增租賃及續租面積接近100萬平方米。 截至6月底，ESR在其物業組合擁有2,740萬平方米的開發項目儲備建築面積。

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責任編輯：李哲毅