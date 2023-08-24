【疫後經濟】疫後社企對經濟前景正面　隱憂仍多冀政府更多支援

香港社會企業總會昨天公布2023年新冠疫後社企業界營運狀況調查，結果顯示大多數社企在疫後都有生意增長，並對全年生意額增長感到樂觀。但該會也承認在7月上旬的調查也許未能反映目前的市況，希望政府能透過政策及優惠措施協助社企，並按市場機制的方式來增加收入，渡過難關。

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香港社會企業總會公布新冠疫後社企業界營運狀況的調查結果，多達8成社企平均生意額有上升，最受惠是零售業及餐飲業。社企對疫後前景大致正面，64%社企對整年的銷售預持正面的看法，解除防疫限制後的營運狀況最顯著的改變是市民消費意慾上升和訂單增加。

接近八成社企表示平均生意額有上升，有近兩成表示上升三成以上，近6成的上升幅度只有1至2成。64%社企對全年生意持正面的看法，其中有些正面佔57%，非常正面佔7%。原因是疫後市民消費意慾上升和訂單增加。25%社企指經營成本上升及招聘人手應付業務生意增加也有困難，15%指本地消費力外流的影響很大。40%社企現金流少於六個月，16%更只有少於三個月，對繼續營運仍存隱憂。

社企總會認為，社企不只是商業營運，還有支持社會責任的目標，認為政府能有更多政策支援社企。香港社會企業總會外務副會長鍾偉成表示，政府部門及公營機構應帶頭中央採購社企產品及服務，而政府亦可再推出消費券措施，並將其中5%定為必須在指定社企消費，以鼓勵市民使用社企服務或購買社企產品。

▲ 香港社會企業總會外務副會長鍾偉成建議，政府可透過中央採購時優先選擇社企產品或服務來支援社企營運。

冀消費券能鼓勵市民使用社企服務

同時他也呼籲延續向政府部門及公營機構處所營運的社企租戶提供25%的租金寬免安排，或政府對租用私人物業作零售、餐飲或生意營運用途的社企以市值租金提供25%租金資助。同時呼籲檢討現時推動社會發展的政策和措施，例如採購社企產品的公私營機構可按採購額實施稅務減免、鼓勵更多公營機構及企業以優惠條款出租方予社企營運，租約亦應具備彈性，讓達成營運指標表現良好的社企自動續約等。

調查裡社企普遍看好經濟前景，尤其是零售業及餐飲業，但近月市況不太好，普遍認為港人北上消費導致香港經濟未有起息，而零售及餐飲業正是重災區。鍾偉成表示，由於疫情期間生意真的跌得太多，像教育及培訓業一類社企更是幾乎完全沒有生意，當防疫政策解封過後確實生意額有提升，因此對疫後經濟前景的看法比較正面。

港人樂意為社會責任付出溢價

鍾偉成承認是次調查在7月上旬舉行，或許無法反映近月的市況，他指社企總會會繼續觀察市況並會向社企提供支援。至於經濟增長停滯對社企的影響，他認為這跟中小企面對的情況也是一樣的，尤其社企往往為了社會責任而增加了成本，壓力是一定更大的，因此社企總會也對政府提出建議，透過政策和支援來協助社企，並用增加生意的方式以市場機制來渡過難關。

香港立法會議員狄志遠則表示，始終社企跟一般商業公司不一樣，需要負起更多的社會責任，在經濟不景氣下難免會比一般企業更困難。他指港人北上消費也是因為比較便宜，但他認為「鬥平」並不是社企的出路，如果整個社會都只是追求廉價的產品和服務，社企就更難維持。他指不少香港人都關心企業的社會責任，應該讓更多人理解支持社企對社會的好處，並願意為社會責任付出更多溢價。

▲ 香港立法會議員狄志遠表示，不少香港人都關心企業的社會責任，相信會願意為社會責任付出更多溢價。

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本報記者：李智賢

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