公務員夫婦轉買為租　零議價1.9萬月租盈翠半島兩房戶

有公務員夫婦原計劃買樓，但見近期市況不穩，所以轉買為租。中原地產蔡偉明說，青衣盈翠半島9座低層H室，實用面積513平方呎，兩房間隔，向內園，享少海景，月租叫價1.9萬元，剛零議價以1.9萬元租出，實用呎租約37元。

蔡偉明透露，租客為一對公務員夫婦，原本打算買樓，但見最近市況不穩定，遂轉買為租，日後再考慮入市，由於市場租盤短缺，見上址內櫳企理，亦享清靜園景，為免錯過心水盤，所以不議價即租。資料顯示，業主於1998年以247.2萬元一手買入單位，以目前月租1.9萬元計，現享逾9厘租金回報。

談到近期市況，蔡偉明說，暑假期間租盤更見短缺，不少租客不議價即睇即租，而青衣區本月錄得60多宗租賃成交，指標屋苑盈翠半島佔約13宗，逼近上月全月14宗紀錄，按月呎租表現平穩，本月平均實用呎租約36元。

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