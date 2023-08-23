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【著數優惠】信和集團中秋送10,000張美酒換領券 晚上8時後於旗下商場消費滿指定金額即可獲得

理財智慧 19:11 2023/08/23

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為響應政府推動經濟政策，信和集團商場將送出10,000張美酒換領券，帶旺夜市氣氛，同時各大商場將推出中秋活動，鼓勵顧客晚上8時後消費。

【儲蓄之道】簡單6招儲蓄之道 囤貨係港人儲唔到錢原因 !，詳見【下一頁

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港府24/8起日本十都縣水產品禁進口 東京都有份 包括所有活生、冷凍、冷藏、乾製水產品，詳見【下一頁

荃新天地將於9月29至10月2日推出「中秋市集啤一啤」，活動期間將設有「夜市消費賞」，顧客憑晚上8時後於場內商戶單一消費滿HK$500或以上的有效發票，即可於「中秋市集啤一啤」手工啤酒攤位免費換領生啤一杯。

而尖沙咀中心及帝國中心將於9月28日至10月8日期間推出「Dusk Dining Delights」(賞夜景·嚐美酒禮遇)，顧客於尖沙咀中心及帝國中心晚上8時後餐飲消費滿HK$300，即可換領價值$50元的尖東美食里飲品券，可於酒吧換領啤酒或雞尾酒乙杯。

於9月28日至10月2日期間，信和集團商場將在高鐵站及巴士站派發尖東美食里飲品券，邀請旅客到尖東美食里免費品嚐美酒。

【免費旅遊】自由鳥招募「旅行師」本地大專生一年可免費飛亞洲4次，詳見【下一頁

除了荃新天地的「中秋市集啤一啤」，中港城將於9月16日至29日期間設有中秋市集，售賣多款應節貨品。而於9月29日(中秋節正日)，中港城、尖沙咀中心及帝國中心將會向晚市顧客派發燈籠，配合節日氣氛。

另外，信和集團跨商場社交互動獎賞計劃S⁺ REWARDS將於2023年9月4日至29日期間推出「中秋享禮饌」換領活動，提供超過30款中秋佳節美食，會員可以低至0點數換領，共度歡樂佳節！

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撰文 : 陳美鳳

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