翻版Taylor Swift商場出巡惹騷動 歌迷狠轟扮明星搏出位

美國樂壇天后Taylor Swift深受民眾喜愛，女子Ashley Leechin因與Taylor Swift神似，於短片平台TikTok走紅。她近日高調現身洛杉磯的知名景點，引起大量民眾爭相與她合照打卡。但Taylor Swift歌迷則狠批Ashley刻意模仿名人搏出位。

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Ashley Leechin於TikTok有160萬追蹤者，她最近與YouTuber Vic In the Game合作展開一項社會實驗，體驗一日名人的生活。

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從Vic In the Game上傳的影片可見，Ashley步出店舖時有兩名黑衣男子陪伴在側，陣仗有如明星帶保鑣出行。

再加上Ashley當日打扮與Taylor Swift的日常造型十分相似，佩戴紅色帽、太陽眼鏡加T恤牛仔褲。當她現身時，不少民眾都誤以為她是Taylor Swift，紛紛走上前拍照。

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網民對今次社會實驗的意見不一，有一部分網民認為Ashley只是開個無傷大雅的玩笑，但影片也觸怒大量「Swifties」（Taylor Swift歌迷）。

很多「Swifties」批評Ashley刻意模仿偶像，欺騙在街上偶遇她的歌迷，讓這些歌迷誤會自己能遇到真正的Taylor Swift。

甚至有「Swifties」指控Ashley曾整容，只為使外貌與Taylor Swift更相似，藉此搏上位。

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責任編輯：鄭錦玲