  • 28°C
香港時間 : 2023824日 (週四) 10:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

翻版Taylor Swift商場出巡惹騷動 歌迷狠轟扮明星搏出位

環球社會熱點 09:05 2023/08/24

分享：

分享：

美國樂壇天后Taylor Swift深受民眾喜愛，女子Ashley Leechin因與Taylor Swift神似，於短片平台TikTok走紅。她近日高調現身洛杉磯的知名景點，引起大量民眾爭相與她合照打卡。但Taylor Swift歌迷則狠批Ashley刻意模仿名人搏出位。

1954年法拉利賽車燒成廢鐵 仍以天價1500萬成交 【下一頁】

Ashley Leechin於TikTok有160萬追蹤者，她最近與YouTuber Vic In the Game合作展開一項社會實驗，體驗一日名人的生活。

點擊圖片放大
+11
+10

從Vic In the Game上傳的影片可見，Ashley步出店舖時有兩名黑衣男子陪伴在側，陣仗有如明星帶保鑣出行。

再加上Ashley當日打扮與Taylor Swift的日常造型十分相似，佩戴紅色帽、太陽眼鏡加T恤牛仔褲。當她現身時，不少民眾都誤以為她是Taylor Swift，紛紛走上前拍照。

「薯條哥」申請素食被拒 獄中只靠兩物維生 【下一頁】

網民對今次社會實驗的意見不一，有一部分網民認為Ashley只是開個無傷大雅的玩笑，但影片也觸怒大量「Swifties」（Taylor Swift歌迷）。

很多「Swifties」批評Ashley刻意模仿偶像，欺騙在街上偶遇她的歌迷，讓這些歌迷誤會自己能遇到真正的Taylor Swift。

甚至有「Swifties」指控Ashley曾整容，只為使外貌與Taylor Swift更相似，藉此搏上位。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

1954年法拉利賽車燒成廢鐵 仍以天價1500萬成交
今日
1954年法拉利賽車燒成廢鐵 仍以天價1500萬成交
「薯條哥」申請素食被拒 獄中只靠兩物維生
2023/08/23
「薯條哥」申請素食被拒 獄中只靠兩物維生
加財長自稱無車一族 被揭超速遭罰逾1500元
2023/08/23
加財長自稱無車一族 被揭超速遭罰逾1500元
意銀行家大搞訂婚派對 當場揭未婚妻出軌（有片）
2023/08/23
意銀行家大搞訂婚派對 當場揭未婚妻出軌（有片）
拜登訪夏威夷災區亂比喻惹批評 災民舉中指「歡迎」
2023/08/22
拜登訪夏威夷災區亂比喻惹批評 災民舉中指「歡迎」

你可能感興趣

1954年法拉利賽車燒成廢鐵 仍以天價1500萬成交
今日 08:05
1954年法拉利賽車燒成廢鐵 仍以天價1500萬成交
「薯條哥」申請素食被拒 獄中只靠兩物維生
18:05 2023/08/23
「薯條哥」申請素食被拒 獄中只靠兩物維生
加財長自稱無車一族 被揭超速遭罰逾1500元
12:18 2023/08/23
加財長自稱無車一族 被揭超速遭罰逾1500元
網絡熱話 社交平台 歌手 YouTuber 美國 洛杉磯
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新西蘭航空要求乘客登機前磅重 直至7月2日
新西蘭航空要求乘客登機前磅重 直至7月2日
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款