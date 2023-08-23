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【業績｜體育用品股】特步擬最快2027年分拆K-Swiss及Palladium上市　不會仍錄虧損時上市

股市 19:04 2023/08/23

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特步 （01368） 透露有意在2027年至2028年分拆持有K-Swiss及Palladium的全資子公司特步環球獨立上市，故今年下半年會開始優化股東架構，為潛在上市做準備。首席財務官楊鷺彬表示，受累疫情，K-Swiss及Palladium在中國內地近一至兩年才開始真正營運，在未有投放大量廣告下，店效仍表現不俗，認為具大力發展的潛力，故未來需要有新資金去配合發展。

目前公司就潛在分拆上市未有具體時間表及地點，楊鷺彬僅稱，「哪裡估值高，就在哪裡上市」，並形容集團是做「實業」的公司，不會在K-Swiss及Palladium未錄得盈利時上市，冀在2025年開始錄得盈利。

楊鷺彬指，K-Swiss的內地門店面積約為200平米，平均每月店效約為30萬元（人民幣，下同），Palladium的門店面積約為140平米，每月店效超過20萬元。

今年上半年時尚運動（即K-Swiss及Palladium）的分部收入為7.5億元，按年升18.9%，經營虧損略為擴大至約6600萬元，淨虧損也擴至約7300萬元，去年同期為約5200萬元，主因品牌發展仍要作投入。

澳門或先於香港開設K-Swiss旗艦店

特步此前表示計劃在今年底至明年初在香港開設K-Swiss旗艦店，楊鷺彬表示，K-Swiss旗艦店勢必在遊客區開設，隨來港旅客數量上升，租金也上升了不少，故目前仍在觀望中，未有具體開店地點及時間。相反，在澳門已有心宜位置，估計先在澳門開設K-Swiss旗艦店的機會較大。

至於專業運動（即Saucony及Merrell），Saucony為首個實現盈利的新品牌，楊鷺彬指，Saucony在內地門店面積約為100平米，店效逾30萬元，個別門店甚至可達60萬元。今年Saucony在國內已開始加盟店業務，料下半年新設約10家加盟店，預計全年直營及加盟店共新增約20至30家店。

今年下半年去庫存的機會多

另外，市場關注體育用品股庫存問題。特步表示，上半年加大貨品出清力度，調低中端折扣，現時庫存已回到約5個月以內。目前庫存壓力主要來自去年第三季及第四季的存貨，認為今年下半年去庫的機會多，因有十一黃金周、雙11、聖誕節等大量促銷的機會，預期到今年底特步庫存將會回到健康的水平。

同時，由於今年不再向經銷商提供補貼，特步預期，全年利潤率將較去年顯著改善。

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