日本開始排放核廢水 以海水作1:1200稀釋（第二版）

東京電力公司周四（24日）正式開始，把福島第一核電站的經處理核廢水排放入海，預計2023年度計劃合計排放約3.12萬噸。

（第二版更新東電開始排放核廢水）

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東電周四直播福島核電站的控制室，展示人員正式啟動海水泵，在當地時間中午一時（香港時間中午12時）正式展開核廢水排放入大海計劃。核廢水通過海底隧道，將抵達約1公里外的海域。

根據東京電力公司7月底數據，福島核電站現時存有約134萬噸已處理的核廢水，已達儲水裝置98%水平東電預計，預計首階段會排放7800噸核廢水，2023財政年度間，將排放3.12萬噸核廢水。

東電加認首批排放的核廢水所含放射性物質氚的活度，若能確認低於標準值，會用約1200噸海水稀釋首批排放的約1噸核廢水。

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在北京，外交部發言人汪文斌再次批評日本政府的做法極端自私、極不負責任，又指外交部副部長孫衛東昨天召見日本駐華大使垂秀夫，提出嚴正交涉。他表示，中方不希望2023年8月24日成為海洋環境的災難日，如果日方一意孤行，就必須為此承擔歷史責任。

按日媒報道，現時全球有7個國家或地區，仍然限制日本食品，包括中國內地、香港、澳門、台灣、南韓、俄羅斯及法屬波利尼西亞。

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責任編輯：林建忠，吳漢培