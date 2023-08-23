日最快周四中午排核廢水 以海水作1:1200稀釋

共同社報道，日本政府和東京電力公司計劃最快明日（24日）下午1點，開始把福島第一核電站的經處理核廢水排放入海。2023年度計劃合計排放約3.12萬噸。

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東電加緊確認首批排放的核廢水所含放射性物質氚的活度，若能確認低於標準值，最快明日上午公佈結果，下午開啟排水泵，東電會用約1200噸海水稀釋首批排放的約1噸核廢水。

根據東京電力公司7月底數據，福島核電站現時存有約134萬噸已處理的核廢水，已達儲水裝置98%水平東電預計，預計首階段會排放7800噸核廢水，2023財政年度間，將排放3.12萬噸核廢水。

按日媒報道，現時全球有7個國家或地區，仍然限制日本食品，包括中國內地、香港、澳門、台灣、南韓、俄羅斯及法屬波利尼西亞。

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在北京，外交部發言人汪文斌再次批評日本政府的做法極端自私、極不負責任，又指外交部副部長孫衛東昨天召見日本駐華大使垂秀夫，提出嚴正交涉。他表示，中方不希望2023年8月24日成為海洋環境的災難日，如果日方一意孤行，就必須為此承擔歷史責任。

責任編輯：林建忠

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