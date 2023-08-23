  • 31°C
香港時間 : 2023823日 (週三) 20:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iM會客室】恒指9月探底難改？績優息優股跟進部署

iMTV＋ 19:30 2023/08/23

分享：

分享：

iM會客室
【iM會客室】恒指9月探底難改？績優息優股跟進部署

其他股評時段:

00:18   今日市況

08:20   (06626)    越秀服務

10:30   (02669)    中海物業

12:02   (02020)    安踏體育

        (02331)     李寧

            (01368)    特步國際

            (01361)    ３６１度

16:39   (00780)    同程旅行

18:20   (09961)    攜程集團

            (01910)     新秀麗

21:43   (00709)    佐丹奴國際

24:38   (01024)    快手

27:56   (09888)    百度集團

32:30   (00836)    華潤電力

35:25   (00175)    吉利汽車

           (02238)    廣汽集團

40:26   (09988)    阿里巴巴

44:18   (02015)    理想汽車

48:12   (00019)    太古A

49:43   (09896)    名創優品

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

 

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】 https://imoney.hket.com/

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com

#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+

#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : iM會客室

最新專欄文章 更多

【iM會客室】恒指萬八點底 走勢關鍵時刻
2023/08/16
【iM會客室】恒指萬八點底 走勢關鍵時刻
【iM會客室】內地通縮選股新部署 業績效應8月能尋底？
2023/08/09
【iM會客室】內地通縮選股新部署 業績效應8月能尋底？
【iM會客室】港股忽然急插 銀行股業績檢閱
2023/08/02
【iM會客室】港股忽然急插 銀行股業績檢閱
【iM會客室】政治局會議效應持續？8月業績期左右大市
2023/07/26
【iM會客室】政治局會議效應持續？8月業績期左右大市
【iM會客室】恒指19000上上落落 港股升跌睇北水
2023/07/19
【iM會客室】恒指19000上上落落 港股升跌睇北水
港股 電力 理想集團 恒生指數 阿里巴巴

上一篇文章

【券商點睇】內容服務收入超預期 貓眼娛樂增長勢頭下半年有望延續

下一篇文章

上車客講價兩個月成功「撈底」　400萬購屯門康德花園兩房　低估價一成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款