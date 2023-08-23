▲ 【業績｜手遊股】IGG上半年虧損擴逾1倍至3.6億、惟稱6月份已重錄盈利 經典遊戲《王國紀元》收入貢獻降17.5%

手遊股IGG （00799） 公布中期業績，上半年營收24.99億元，按年增0.5%；虧損3.60億元，按年增109.5%；經調整虧損3.34億元，按年擴218.9%。IGG表示，上半年由於遊戲《Doomsday：Last Survivors》及《Viking Rise》處於集中推廣期，主營業務錄階段性虧損，但集團在6月開始回復盈利，7月流水重返5億元。

IGG表示，2018年8月推出、今年3月集中推廣的《Doomsday：Last Survivors》月流水在7月突破8200萬元，2022年12月底上線的《Viking Rise》月流水在5月突破7,000萬元，兩遊戲上半年貢獻2.50億及1.23億元，而經典遊戲《王國紀元》上半年貢獻收入16.57億元，按年跌17.5%。

IGG稱，期內整合優化資源，行政費用降19.4%至1.59億元，研發費用降32.2%至5.00億元。投資業務方面，投資項目陸續進入收獲期，上半年減損大幅減少，步入盈利。

IGG表示，會積極擁抱生成式人工智能（AIGC）技術，在語言翻譯、AI美術作畫及客服等多個業務層面深度融入，大幅提升研運效率，實現降本增效。

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記者：李哲毅