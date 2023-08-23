【職場熱話】月入要有幾多先會滿足？ 網民：月薪6萬以下時收入與快樂是成正比

生活的壓力使人們不斷追求更高的收入，但月入增加的同時支出也隨之增長，令人總是覺得自己的工資不夠用。有網民在網上討論區發文，指自己剛畢業時工資只有1萬多，覺得太低要拚命，便定下目標要月入3萬，但達到目標又感不滿足，現在樓主的月薪越來越高，但也覺得收入再多也不夠，便問網民要如何減低物慾。有網民認同樓主對薪金追不上物價的無力感，又有人指要認清楚自己是為什麼而奮鬥。

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有網民對樓主的看法表示認同，「物價越來越高，支出就越來越大，不過薪金就沒有加很多」、「會覺得不滿足，是因為幾萬元真不算多，或者追不上通脹」、「而且一旦你覺得滿足想停步時，很快又會發覺自己已經滯後追不上大隊，結果一生營營役役。」

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亦網民表示「如果是在香港供樓、養車、養小孩，月入至少有6至7萬才勉強夠用」、「但現在生活品質好過以前很多，中學生都用上萬元的智能電話」、「香港是一處給人存錢的好地方，但絕對不是一個消費的好地方」、「其實看你要不要供樓和養車，如果兩樣都沒有，月入5萬應該夠花的」，有網民回應指「我正是月入5萬，但兩樣都有，是完全不夠花」、「香港是一個比較畸形的城市，如果沒有結婚、沒有兒女、還在住父母家，六萬多工資固然可以享受很多東西。但是一旦有了負擔，這個數是完全不夠。」

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另外，有網民引用研究，表示「收入與快樂成正比，頂峰值是年薪95000美元（約港元月薪61750），之後收人再增加，快樂指數也未必隨薪金上升而上升。」有網民認為「你有這種想法，即使月入10萬元工資甚至更多，也不會滿足。人要到經歷低谷或者失去了擁有的東西，才學會知足。懂得知足做人開心會很多，不會每次都陷入『想得到更多』的死胡同裡」 、 「其實要反思你想得到什麼 」，亦有網民分析， 「當你賺得多了，工作環境和壓力同時增大了，之後你就用錢去買娛樂，變相你一邊花多了，又一邊覺得不夠了 」、「人生目標如果只是找多少多少，那就沒什麼意思了，現在都說要平衡工作與生活。」

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亦有網民表示理解，但亦指「要保持上進心，又要減低慾望，其實是非常矛盾的一件事，最重要的是懂得如何利用自己的能力，讓身邊的人得到幸福，無論你月入四萬也好，10萬又好，20萬又好，當你認清楚你其實是為什麼而奮鬥的時候，你就會能找到你的目標。」

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