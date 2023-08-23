▲ 【業績│油服股】中海油田服務半年多賺31%不派息 油田技術服務收入大增四成

中海油田服務 （02883） 上半年淨利潤增31%至14.56億（人民幣，下同），主要受惠於油氣行業市場活躍度持續較高，全球鑽井平台需求回升，部分區域簽約數量有所增長，同時集團積極保障國內勘探開發增儲上產的同時，持續推進國際市場開拓，作業量大幅上升。中海油服不派中期息。

中海油服上半年營業收入增加24%至36.54億元。其中，鑽井業務上半年營業收入增7.3%至54.23億元，主要由於全球鑽井市場持續活躍，自升式平台需求穩步增加。截至6月30日，公司共運營、管理60座平台（包括46座自升式鑽井平台、14座半潛式鑽井平台），其中36座在中國海域作業，13座在國際海域作業，8座平台正在待命，3座正在船廠修理。

上半年資本性支出增46.9%

油田技術服務上半年主要業務線作業量均上升，板塊整體收入大增40.4%至106.08億元。船舶服務業務上半年營業收入增10.4%至19.05億元。

中海油服上半年資本性支出為18.55億元，增46.9%。集團指，上半年公司工作量明顯增加，下半年隨行業形勢改善，以及新裝備投用、新技術應用、一體化項目推廣，公司將獲得更多服務機會。

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編輯：陳韻妍