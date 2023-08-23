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【港交所人事】梁松光轉任首席資訊總監　首席技術總監由徐慶強接手、曾任職華為

股市 18:27 2023/08/23

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港交所 （00388） 任命徐慶強為董事總經理及集團首席科技總監，徐慶強將接替轉任集團首席資訊總監的梁松光。在新任命下，徐慶強將向梁松光匯報，而梁松光則向集團行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin）匯報。

港交所表示，徐慶強將會加入集團核心高層組成的管理委員會。梁松光目前也是管理委員會成員之一。

據港交所簡介，徐慶強9月底入職後，將領導集團在香港的資訊技術基礎設施、運營、發展及支援的職能，以及香港交易所的創新及數據實驗室和內地技術中心。

梁松光在新的職務上將繼續監督集團的科技戰略和團隊，並負責集團的各項重要戰略項目。

徐慶強曾創業　先後於華為、順豐、滙豐工作

港交所委任徐慶強為集團首席科技總監

梁松光表示，徐慶強在資訊科技營運和策略發展方面擁有逾20年的知識及經驗，有助集團推動業務和技術發展的進程。

加入港交所前，徐慶強自2019年5月起在滙豐銀行擔任亞太區首席資訊科技總監。在此之前，他曾於華為、順豐速運和德勤擔任高級管理層職位。他亦曾創立一家為年輕投資者提供小額信貸服務的公司ALA Financial Corporation。

徐慶強畢業於加州大學柏克萊分校，獲得電子工程和計算機科學學士學位，並擁有卡內基梅隆大學資訊系統管理碩士學位。

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編輯：麥德銘

港股 香港交易所（00388） 香港交易及結算所有限公司 華為
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