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【高息股】太古地產全資持有成都項目 更名成都太古里

股樓投資 20:20 2023/08/23

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太古地產(01972) 宣布，將旗下位於成都的零售主導綜合發展正式更名為「成都太古里」，取代項目原有名稱成都遠洋太古里。太古地產於2022年12月向遠洋集團(03377)收購該項目餘下的50%權益，並已於2023年2月底完成全部相關交易。太古地產現持有成都太古里100%的權益，該綜合發展項目也包括屢獲殊榮的博舍酒店。

【內房危機】官媒指「房住不炒」須長期維持 不應也不會改變  詳情請看【下一頁

【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

溫股知新
【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

太地行政總裁彭國邦表示，自2015年開業以來，成都太古里持續錄得強勁業務表現。項目的零售銷售額在疫情後全面復蘇，今年上半年零售額同比增長近30%。展望未來，公司正全力推進1,000億港元投資計劃，其中有約一半資金將投資於中國內地，充分印證集團對成都及進一步投資於內地的長期承諾。集團補充，已展開一系列策略性調整和優化項目以全面升級成都太古里。項目自2022年陸續升級調整租戶品牌組合，並引入了眾多全新零售店鋪概念。截至目前，已有128個品牌開設新店或升級店鋪概念，其中包括多個打造創新概念和體驗的品牌全球旗艦店及國際品牌中國首店。

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撰文 : 李尚毅

太古地產（01972） 港股

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